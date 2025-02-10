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Супербоул-2025. "Філадельфія Іглз" взяла реванш у "Канзас Чіфс": як це було

Фото: Супербоул 2025 (фото: x.com/espn)
Автор: Людмила Жукова

В ніч з 9 на 10 лютого 2025 року в Caesars Superdome у Нью-Орлеані відбувся фінальний матч НФЛ - Супербоул. Це одна з найважливіших спортивних подій року.

Як пройшов матч - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як пройшов Супербоул-2025

У головній грі сезону знову зійшлися "Канзас-Сіті Чіфс" та "Філадельфія Іглз". Цього разу перемогу здобули "Іглз", розгромивши суперника з рахунком 40–22

"Філадельфія Іглз" стали чемпіонами НФЛ вдруге та вперше за останні вісім років.

 

Квотербек "Філадельфії" Джален Герц продемонстрував фантастичну гру, що принесло йому звання найціннішого гравця матчу.

Супербоул-2025 завершився (фото: instagram.com/super.bowl2025)

Ця перемога стала першою для "Іглз" під його керівництвом та зупинила "Чіфс" на шляху до історичного третього поспіль чемпіонства.

 

Які були вражаючі моменти шоу

Глядачів розважав яскравий халфтайм-шоу за участю Кендріка Ламара та SZA, що стало однією з головних культурних подій вечора.

Особливий внесок у настрій Супербоулу зробив голлівудський актор Том Круз, який з'явився у попередньо записаному відео з мотиваційним зверненням до команд. Він наголосив на їхній наполегливості, прагненні до перемоги та великій відповідальності, яку вони несуть перед своїми вболівальниками.

Супербоул став 11-м у історії, що проводився в Нью-Орлеані, зрівнявши місто з Маямі за кількістю фіналів НФЛ.

Крім того, Caesars Superdome приймав Супербоул уже восьмий раз, що є рекордом серед стадіонів.

Нагадаємо, що сезон стартує 4 вересня. Супербоул-2026 заплановано на 1 лютого, а гру прийме місто Санта-Клара (Каліфорнія).

 

Нагадаємо, що Девід Бекхем знайшов рідного брата у крутій рекламі до Супербоулу-2025.

В матеріалі використані джерела - People.com, NYpost, Wikipedia, Instagram.

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