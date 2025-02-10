Супербоул-2025. "Філадельфія Іглз" взяла реванш у "Канзас Чіфс": як це було

В ніч з 9 на 10 лютого 2025 року в Caesars Superdome у Нью-Орлеані відбувся фінальний матч НФЛ - Супербоул. Це одна з найважливіших спортивних подій року.
Як пройшов матч - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
У головній грі сезону знову зійшлися "Канзас-Сіті Чіфс" та "Філадельфія Іглз". Цього разу перемогу здобули "Іглз", розгромивши суперника з рахунком 40–22.
"Філадельфія Іглз" стали чемпіонами НФЛ вдруге та вперше за останні вісім років.
Квотербек "Філадельфії" Джален Герц продемонстрував фантастичну гру, що принесло йому звання найціннішого гравця матчу.
Ця перемога стала першою для "Іглз" під його керівництвом та зупинила "Чіфс" на шляху до історичного третього поспіль чемпіонства.
Глядачів розважав яскравий халфтайм-шоу за участю Кендріка Ламара та SZA, що стало однією з головних культурних подій вечора.
Особливий внесок у настрій Супербоулу зробив голлівудський актор Том Круз, який з'явився у попередньо записаному відео з мотиваційним зверненням до команд. Він наголосив на їхній наполегливості, прагненні до перемоги та великій відповідальності, яку вони несуть перед своїми вболівальниками.
Супербоул став 11-м у історії, що проводився в Нью-Орлеані, зрівнявши місто з Маямі за кількістю фіналів НФЛ.
Крім того, Caesars Superdome приймав Супербоул уже восьмий раз, що є рекордом серед стадіонів.
Нагадаємо, що сезон стартує 4 вересня. Супербоул-2026 заплановано на 1 лютого, а гру прийме місто Санта-Клара (Каліфорнія).
Нагадаємо, що Девід Бекхем знайшов рідного брата у крутій рекламі до Супербоулу-2025.
В матеріалі використані джерела - People.com, NYpost, Wikipedia, Instagram.