Переможниця "Холостяка" зізналася, чи буде в неї весілля з Тереном: "В нас складні часи"

Так, Інна зізналася, чи може вона допустити, що Терен стане її чоловіком. Виявилося, все не так просто.

"Допустити думку можу. Просто реально в нас такий складний час... Спитайте мене, чи могла я в червні сказати, що я стану обраницею Саші, чи що я буду жити в Києві на правому березі, коли половина сім'ї на лівому. Все може бути в цьому житті", - пояснила Інна.

Інна з "Холостяка" (скріншот)

"Я все ж за те, що коли люди вдвох і велика сім'я, то все ж хотілося б, щоб все було офіційно. Це не обов'язково про весілля, про штамп. Я вивчала право юридичне, і це краще. Не треба потім нічого нікому доводити. Але через те, що я вже була в шлюбі, я тепер буду підходити до цього більш врівноважено і більш серйозно", - додала вона.

Бєлєнь також зізналася, що у першому шлюбі вона не брала прізвище чоловіка. Але якщо вона буде виходити за Терена, то стане Інною Будько - візьме прізвище Олександра.

Наразі ж вона навіть не думає про весілля з обранцем. Інна пояснює це тим, що нині вони лише починають свої стосунки, адже на проекті все було не так, як в реальному житті. А після реаліті їм доводилося ховатися від глядачів, а тому вони не могли навіть вийти на прогулянку чи провести час разом в якомусь закладі.

"Ми ще не поводили себе в реальному житті як пара", - зазначила Бєлєнь.