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Як носити спідниці взимку? Дорофєєва, Нікітюк та колишня Остапчука показали ідеї для стильних образів

Четвер 30 січня 2025 07:15
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Як носити спідниці взимку? Дорофєєва, Нікітюк та колишня Остапчука показали ідеї для стильних образів Які спідниці обирають українські зірки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Спідниця - це універсальний і стильний елемент гардероба, який завжди буде в моді. І якщо ви вже знаєте, з чим її можна поєднувати, щоб мати стильний вигляд, зверніть увагу, які фасони зараз у тренді.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яким моделям віддають перевагу українські знаменитості.

Надя Дорофєєва

Спідниця плісе - це класика, яка не втрачає своєї актуальності. У 2025 році такі спідниці продовжуватимуть залишатися в тренді, але в нових цікавих інтерпретаціях.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва обрала чорну спідницю плісе. Її вона доповнила оригінальною ідеєю стилізації - двома тонкими ременями, а також боді та укороченим светром. Таким чином в артистки вийшов стильний total black lool, який вона доповнила стильною прикрасою на шиї й окулярами.
Як носити спідниці взимку? Дорофєєва, Нікітюк та колишня Остапчука показали ідеї для стильних образів
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Леся Нікітюк

Також на піку популярності спідниці з принтом. Це може бути традиційна клітинка, яскраві, великі геометричні, квіткові або абстрактні принти - як у вигляді акцентів на спідниці, так і повністю покривати її.

Телеведуча Леся Нікітюк обрала для повсякденного луку стильне поєднання з короткою спідницею в клітинку і приталеним піджаком у тон до спідниці. Доповнити образ вона вирішила трендовою коричневою сумкою із замші.
Як носити спідниці взимку? Дорофєєва, Нікітюк та колишня Остапчука показали ідеї для стильних образів
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Христина Горняк

У тренді також короткі спідниці з натуральної або штучної шкіри. Шкіряні спідниці додають образу зухвалості та сексуальності, а в поєднанні з простими топами чи куртками стають основою стильного та актуального луку.

Так, колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, юристка і блогерка Христина Горняк продемонструвала повсякденний образ зі стильною спідницею коричневого відтінку. Шкіряну спідницю вона доповнила бежевим светром і масивною прикрасою на шиї. Завершували образ довге пальто відтінку кемел, замшеві ботильйони та містка сумка.
Як носити спідниці взимку? Дорофєєва, Нікітюк та колишня Остапчука показали ідеї для стильних образівЯк носити спідниці взимку? Дорофєєва, Нікітюк та колишня Остапчука показали ідеї для стильних образів
Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Також блогерка продемонструвала ще один лук зі спідницею міні - цього разу з твіду. Її можна поєднувати як з піджаком з такого ж матеріалу, так і з іншим верхом.

Горняк обрала стильний костюм з трендової тканини: укорочений піджак із золотистими ґудзиками та накладними кишенями, а також коротку спідницю з оборкою внизу. Свій лук вона доповнила білим лонгслівом і високими чобітьми.

Які ще спідниці в тренді 2025 року

  • Спідниці з високою талією - цей елемент моди не здає своїх позицій. Висока талія робить силует стрункішим і додає стильний акцент.
  • Спідниці з асиметричним кроєм - злегка асиметричні мініспідниці, де одна сторона трохи довша за іншу, додають динаміки та оригінальності. Це ідеальний варіант для вуличної моди.
  • Спідниці в стилі 90-х - спідниці з деніму або з картатим принтом повертаються, нагадуючи про епоху гранжу. Такі моделі ідеально поєднуються з футболками, світшотами та масивним взуттям, створюючи ефектний молодіжний образ.
  • Модні кольори спідниць 2025 року - яскраві неонові відтінки, а також глибокі, насичені кольори - бордовий, смарагдовий, чорний, і нейтральні відтінки, як-от бежевий, сірий і пастельні.

Раніше ми розповіли, як носити бежевий колір і не виглядати нудно.

Також MamaRika і Раміна показали, як стилізувати шкіряну спідницю.

Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Наді Дорофєєвої, Лесі Нікітюк, Христини Горняк.

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