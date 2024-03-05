Переможниця Євробачення 2023 виступить на фестивалі олігарха РФ. Туди запросили і Ані Лорак

Що відомо

Так, у дописі йдеться, що Loreen цьогоріч буде розважати глядачів на фестивалі, однак сама виконавиця цю інформацію поки не прокоментувала.

"Дворазова переможниця Євробачення Loreen приїде до Баку з концертом. Loreen входить до числа співаків, які виступатимуть на Dream Music Fest 2024 у Sea Breeze", - йдеться в дописі.

Loreen може виступити на фестивалі олігарха РФ (фото: instagram.com/songfestival.azerbaijan)

Зазначимо, що організатор заходу Емін Агаларов мовчить про війну, яку розв’язала РФ на території України, а його батько, один із найбагатших людей Росії Арас Агаларов, виступає за довічне правління Путіна.

До слова, на фестиваль в Баку прихильник російського президента запросив також співачку Ані Лорак, яку представили як "російську поп-діву".

Також заявлені наступні артисти: французький гурт Gipsy Kings, канадський співак Девід Фостер, шведський співак Боссон та інші.

Заявлені на Dream Music Fest 2024 (фото: ticket.az/ru/events/concerts/dream-fest-2024)

Нагадаємо, після перемоги на Євробаченіі 2024 Loreen зізнавалася у коханні Україні.

Виконавиця розповідала, що неодноразово була там, і їй боляче бачити, що зараз в цій країні відбувається.