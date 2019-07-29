Перемирия нет: активисты показали, как снайперы стреляют по бойцам ВСУ

Террористы так называемой "ДНР" не соблюдают перемирие и открывают огонь по военным ВСУ. В некоторых местах украинских защитников обстреливают снайперы. Об этом говорится в сообщении фонда "Повернись живим" в Facebook.

Волонтеры показали фотографию с каской бойца ВСУ, которую чуть не пробила пуля вражеского снайпера. Защитнику Украины повезло, пуля прошла по касательной, и он остался жив, хотя пуля раздробила руку.

Военные ВСУ попали под обстрел боевиков в перемирие (фото: facebook.com/backandalive)

Каска принадлежит бойцу одной из механизированных бригад, которая в данное время держит оборону возле поселка Желобок. При этом активисты отметили, что сейчас активизировались снайперы боевиков, которые поджидают воинов ВСУ, когда те выходят на наблюдательные пункты, чтобы посмотреть в тепловизор, "ночник" или трубу разведчика.

Военные ВСУ попали под обстрел боевиков в перемирие (фото: facebook.com/backandalive)

В данном случае военный ВСУ наблюдал в тепловизор, который передали на фронт благодаря помощи украинцев, которые переслали пожертвования. Техника не пострадала

Напомним, что на Донбассе ликвидировали российского подполковника спецназа ГРУ Генштаба России Александра Кононова. При этом по документам говорится, что его место гибели Дагестан.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре попрощались с героем ВСУ Шамилем (Семеном) Румигиным, который погиб в первый день "перемирия". Похороны бойца прошли на мусульманском кладбище. Попрощаться с героем пришли родственники и сослуживцы.