Перемир'я немає: активісти показали, як снайпери стріляють по бійцям ЗСУ

Терористи так званої "ДНР" не дотримуються перемир'я і відкривають вогонь по військовим ЗСУ. В деяких місцях українських захисників обстрілюють снайпери. Про це йдеться в повідомленні фонду "Повернись живою" у Facebook.

Волонтери показали фотографію з каскою бійця ЗСУ, яку трохи не пробила куля ворожого снайпера. Захиснику України пощастило, куля пройшла по дотичній, і він залишився живий, хоча куля розтрощила руку.

Військові ВСУ потрапили під обстріл бойовиків в перемир'я (фото: facebook.com/backandalive)

Каска належить бійцю однієї з механізованих бригад, яка в даний час тримає оборону біля селища Жолобок. При цьому активісти зазначили, що зараз активізувалися снайпери бойовиків, які чекають воїнів ЗСУ, коли ті виходять на спостережні пункти, щоб подивитися в тепловізор, "нічник" або трубу розвідника.

Військові ВСУ потрапили під обстріл бойовиків в перемир'я (фото: facebook.com/backandalive)

В даному випадку військовий ЗСУ спостерігав у тепловізор, який передали на фронт завдяки допомозі українців, які переслали пожертви. Техніка не постраждала

Нагадаємо, що на Донеччині ліквідували російського підполковника спецназу ГРУ Генштабу Росії Олександра Кононова. При цьому у документах йдеться, що його місце загибелі Дагестан.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ Шамілем (Семеном) Румигиным, який загинув у перший день "перемир'я". Похорон бійця пройшов на мусульманському кладовищі. Попрощатися з героєм прийшли родичі і товариші по службі.