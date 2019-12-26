Перемены неизбежны: знаки Зодиака, которых ждут резкие изменения в 2020 году

Гороскоп на 2020 год гласит о том, что переменам невозможно противостоять. Астрологи отмечают, что резкими изменениями можно воспользоваться и даже самую неприятную ситуацию можно повернуть в нужное русло. Они назвали опасности, которые подстерегают знаки Зодиака в год Металлической Белой Крысы.

Овны. Самая большая опасность в 2020 году – семейная ссора, которая может привести к разрыву отношений. Ожидается много разговоров и выяснений ситуации.

Тельцы. У представителей этого знака возможно два неприятных момента – предательство близкого человека и эмоциональный срыв. Стоит посвятить время отдыху и духовным практикам, чтобы не выпасть с правильного вектора.

Близнецы. Звезды сулят повторение неприятной ситуации из прошлого. Может вскрыться старая рана, которая лишит сил. Стоит взять себя в руки и снова пройти через испытание, чтобы покончить навсегда.

Раки. Астрологи советуют пересмотреть свое окружение, так как в нем есть люди, которые тянут назад. В год Крысы стоит идти своим путем и не жертвовать собой ради чужого благополучия.

Львы. Возможна потеря контроля над жизнью и ощущение того, что что-то важное уходит прямо из-под носа. Реагировать стоит жестко и не терять концентрацию и внимательность в любой ситуации.

Девы. Представителям этого знака грозит эмоциональное выгорание, так как год станет периодом новых открытий и свершений. Астрологи советуют больше отдыхать и не допускать сильных стрессов.

Весы. Не стоит поддаваться на авантюры, так как это потянет череду печальных событий и приведет к ухудшению отношений с близким человеком. Неудачи потянут за собой проблемы на работе.

Скорпионы. Самое тяжелое испытание в 2020 году – соперничество на работе. Год будет успешным, но к своим вершинам звезды рекомендуют идти честным путем и быть осторожными в поступках и высказываниях.

Стрелец. Есть вероятность стать жертвой мошенничества и попасть в сомнительную авантюру. Стоит обращаться за помощью к близким и не доверять даже проверенным людям, которые предлагают комбинации с деньгами.

Козерог. Год будет сложным, ожидается недобросовестная конкуренция, подковерные игры, заговоры за спиной и непредвиденные расходы. Стоит позаботиться о финансовой подушке безопасности и внимательно присматриваться к коллегам.

Водолей. Ожидается период неопределенности, который приведет к серьезным разногласиям с близким человеком. Возможно, это знак свыше, что пора двигаться дальше и пересмотреть свои жизненные ценности.

Рыбы. Год в целом будет удачном, но он может омрачиться нестабильностью в личной жизни. Вероятны резкие перепады от сильных ссор до полной гармонии. Это может привести к стрессу и упадку сил, что скажется и на остальных сферах жизни. Стоит научиться видеть разницу между любовью и токсичными отношениями.