Перемены могут быть кардинальными: Таро-прогноз с 6 по 12 сентября

Любовь и отношения – карта "Смерть"

Эта карта пугает, но на самом деле она говорит об изменениях, новых начинаниях, окончании чего-то, о трансформации. Какой-то цикл в вашей жизни подошел к концу и начнется новый, возможно освобождение от чего-то старого. Если закрывается одна дверь – открывается другая. Наведите порядок в своей жизни, примите неизбежные изменения, не зацикливайтесь на мелочах. У вас есть шанс схватить за хвост то, что сейчас придет в вашу жизнь. Не бойтесь перемен, так как именно страх может стать препятствием на вашем пути.

Работа и карьера – карта "Шестерка кубков"

В ближайшую неделю появится ностальгия, связь с друзьями и некоторая инфантильность. Чтобы двигаться дальше – признайте своего внутреннего ребенка. Положительно отнеситесь к своей жизни, оставьте сожаление о прошлом, помните о наивности, примирении и игривости.

Найдите в себе тот юношеский максимализм, который давно был утрачен, но не живите прошлым. Вам нужно взять ответственность за свой выбор, быть щедрее с другими людьми.

Финансы – карта "Король мечей"

Эта карта указывает на прямолинейность, справедливость, настойчивость, аналитический склад ума и активное решение задач. Ваш взгляд на мир может обрести объективность, требования станут завышенными, вы вспомните о справедливости и патриархальных ценностях, но будет проявлять гибкость и осторожность.

Будьте принципиальны, используйте свой ум для решения проблем. Боритесь со своими страхами, и вы сможете увидеть истину сквозь обман, доберетесь до сути вещей. На этой неделе стоит бросить интеллектуальный вызов другим людям, но убедитесь, что ваши идеи могут стать реальностью. Разбудите сою решимость, а вот чувствам и интуиции доверяйте меньше, положитесь на свой интеллект.

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