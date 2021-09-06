Зміни можуть бути кардинальними: Таро-прогноз з 6 по 12 вересня

Гороскоп на вересень 2021 року говорить про те, що перший осінній місяць допоможе вирішити безліч завдань. У відносинах з близькими з'явиться взаєморозуміння і гармонія, а справи в багатьох сферах життя підуть в гору.
Астрологи розповіли, що чекає всіх за прогнозом Таро в найближчий тиждень, з 6 по 12 вересня. Про це інформує ТСН.
Ця карта лякає, але насправді вона говорить про зміни, нові починання, закінчення чогось, про трансформацію. Якийсь цикл у Вашому житті підійшов до кінця і почнеться новий, можливо звільнення від чогось старого. Якщо закриваються одні двері - відкривається інша.
Наведіть порядок у своєму житті, прийміть неминучі зміни, не зациклюйтеся на дрібницях. У вас є шанс схопити за хвіст те, що зараз прийде у ваше життя. Не бійтеся змін, оскільки саме страх може стати перешкодою на вашому шляху.
У найближчий тиждень з'явиться ностальгія, зв'язок з друзями та деяка інфантильність. Щоб рухатися далі - визнайте свою внутрішню дитину. Позитивно поставтеся до свого життя, залиште жаль про минуле, пам'ятайте про наївність, примирення і грайливості.
Знайдіть в собі той юнацький максималізм, який давно був втрачений, але не живіть минулим. Вам потрібно взяти відповідальність за свій вибір, бути щедрішими з іншими людьми.
Ця карта вказує на прямолінійність, справедливість, наполегливість, аналітичний склад розуму та активне вирішення завдань. Ваш погляд на світ може знайти об'єктивність, вимоги стануть завищеними, ви згадаєте про справедливість і патріархальні цінності, але буде проявляти гнучкість і обережність.
Будьте принципові, використовуйте свій розум для розв'язання проблем. Боріться зі своїми страхами, і ви зможете побачити істину крізь обман, доберетеся до суті речей. На цьому тижні варто кинути інтелектуальний виклик іншим людям, але переконайтеся, що ваші ідеї можуть стати реальністю. Розбудіть сою рішучість, а ось почуттям і інтуїції довіряйте менше, Покладіться на свій інтелект.
Що чекає всі знаки Зодіаку за гороскопом Таро, розповіла відомий астролог Вікторія Штелльхорн на своєму каналі.
Таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 вересня
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали детальний прогноз для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 вересня.