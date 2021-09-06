Зміни можуть бути кардинальними: Таро-прогноз з 6 по 12 вересня

Любов і відносини - карта "Смерть"

Ця карта лякає, але насправді вона говорить про зміни, нові починання, закінчення чогось, про трансформацію. Якийсь цикл у Вашому житті підійшов до кінця і почнеться новий, можливо звільнення від чогось старого. Якщо закриваються одні двері - відкривається інша.

Наведіть порядок у своєму житті, прийміть неминучі зміни, не зациклюйтеся на дрібницях. У вас є шанс схопити за хвіст те, що зараз прийде у ваше життя. Не бійтеся змін, оскільки саме страх може стати перешкодою на вашому шляху.

Робота і кар'єра - карта "Шістка кубків"

У найближчий тиждень з'явиться ностальгія, зв'язок з друзями та деяка інфантильність. Щоб рухатися далі - визнайте свою внутрішню дитину. Позитивно поставтеся до свого життя, залиште жаль про минуле, пам'ятайте про наївність, примирення і грайливості.

Знайдіть в собі той юнацький максималізм, який давно був втрачений, але не живіть минулим. Вам потрібно взяти відповідальність за свій вибір, бути щедрішими з іншими людьми.

Фінанси - карта "Король мечів"

Ця карта вказує на прямолінійність, справедливість, наполегливість, аналітичний склад розуму та активне вирішення завдань. Ваш погляд на світ може знайти об'єктивність, вимоги стануть завищеними, ви згадаєте про справедливість і патріархальні цінності, але буде проявляти гнучкість і обережність.

Будьте принципові, використовуйте свій розум для розв'язання проблем. Боріться зі своїми страхами, і ви зможете побачити істину крізь обман, доберетеся до суті речей. На цьому тижні варто кинути інтелектуальний виклик іншим людям, але переконайтеся, що ваші ідеї можуть стати реальністю. Розбудіть сою рішучість, а ось почуттям і інтуїції довіряйте менше, Покладіться на свій інтелект.

Що чекає всі знаки Зодіаку за гороскопом Таро, розповіла відомий астролог Вікторія Штелльхорн на своєму каналі.

Таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 вересня