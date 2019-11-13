Перелом руки со смещением: в Киеве маршрутчик травмировал пассажирку

Сын пострадавшей ищет свидетелей инцидента в маршрутном автобусе
В Киеве по вине маршрутчика пассажирка сломала руку - водитель автобуса не дождался выхода всех людей из транспорта и тронулся, закрыв двери. В результате женщина упала на дорогу и получила травму. Про инцидент рассказал сын пострадавшей, передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Женщина ехала в маршрутке №211, которая курсирует между ДВРЗ на Левом берегу до площади Демеевской на Правом. Происшествие случилось 12 ноября на остановке на улице Гродненской около четырех дня.
"Мама выходила из маршрутки. Не успела выйти, как водитель начал движение и закрытие дверей. Соответственно, моя мама упала и как итог перелом руки со смещением", - рассказал сын пострадавшей.
В Киеве пассажирка маршрутки сломала руку из-за водителя (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Также он хочет найти свидетелей инцидента и обратился к пользователям сети с просьбой распространить сообщение, чтобы они отозвались.
Пост вызвал бурную реакцию и массу комментариев, в которых юзеры высказывают свое возмущение такому отношению водителей маршруток к пассажирам и приводят схожие истории.
В Киеве пассажирка маршрутки сломала руку из-за водителя (Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ)