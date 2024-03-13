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Перелили 4 літри крові. Медики вразили історією воїна, якого дивом вдалося врятувати

Володимир отримав важке поранення у шию (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Лікарі у Дніпрі врятували воїна, який отримав важке поранення у шию та втратив багато крові на полі бою. Завдяки злагодженій роботі воєнних медиків стан захисника вдалося стабілізувати та вчасно доставити його до лікарні.

Історію військового розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.

Історія порятунку воїна

8 березня біля населеного пункту Тоненьке, що у Донецькому напрямку,  Володимир отримав важке поранення у шию з пошкодженням загальної сонної артерії та яремної вени, поранення стегна.

Воєнні медики у Покровську зробили складну операцію зі встановлення графт-стенту в ліву сонну артерію, ушили загальну яремну вену.

"Потім його терміново направили в лікарню Мечникова, де одразу виконали декілька складних операцій - ушивання пошкодженої плечової артерії праворуч, тромбектомію з плечової артерії", - розповідає Риженко.

Одразу після цього в ендоваскулярному центрі зупинили активну кровотечу з пошкоджених гілок артерій шиї шляхом внутрішньосудинної емболізації.

Захиснику перелили майже 4 літри крові

"У складній ситуації військові медики та лікарі Мечникова зробили більше, чим всі інститути разом взяті, рятуючи життя Володимиру, який міг загинути ще на полі бою", - додає лікар.

Захиснику перелили майже 4 літри крові, щоб врятувати життя.

"Він каже, що тепер його життя буде сяяти, воно не закінчилось там, ангели були поряд… Після вибуху він закрив очі та чекав, коли вийде з темряви", - ділиться історією військового медик.

Також лікар додав, що воїна готують до евакуації. 

На пост Риженка відреагували багато українців, які у коментарях захоплюються відданістю медиків своїй професії та бажають швидкого одужання Володимиру.  

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історія з життяВійна в УкраїніЛікарні