ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Надлишок цього вітаміну призводить до каменів в нирках: не приймайте бездумно!

Новость на русском →
Понеділок 31 січня 2022 13:06
Надлишок цього вітаміну призводить до каменів в нирках: не приймайте бездумно! Вітамін С може призводити до каменів у нирках (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Якщо вживати вітамін С у великих дозах - це може збільшити ризик утворення каменів у нирках в два рази. Цей вітамін може провокувати більшість патологій, тому потрібно бути з ним обережним.

Про це повідомляє видання Express посилаючись на дані Гарвардської медичної школи.

Надмірне споживання вітаміну С викликає токсичні реакції, що відіб'ється на стані нирок, впевнені вчені. У них почнуть утворюватися камені, від яких не вийде позбутися без ліків і оперативного втручання.

Камені можуть розвиватися в одній або обох нирках відразу і найчастіше вражають людей у віці від 30 до 60 років. У зоні ризику знаходяться люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Дослідження, проведені у 2013 році показали, що у чоловіків, які приймали подвійну дозу вітаміну C, подвоювався ризик утворення каменів у нирках.

Прописувати собі вітаміни й вживати їх бездумно ні в якому разі не можна.

Якщо ви підозрюєте у себе дефіцит - краще здати всі необхідні аналізи.

Безпечна доза вітаміну С

Щоб звести до мінімуму ризик утворення каменів у нирках, Національний інститут здоров'я рекомендує дорослим обмежити споживання вітаміну С до 2000 мг на день.

"Дослідження показали, що сорбція вітаміну С знижується до менш ніж 50 відсотків при прийомі доз більше 1000 мг", - кажуть вчені.

Проте харчові дієтичні джерела вітаміну С, такі як червоний перець, папайя та цитрусові, вважаються безпечними.

Читайте також, якими препаратами не можна збивати температуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
витамины
LITE
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух