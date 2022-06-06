Переходим на летний рацион: что есть в жару для хорошего самочувствия

Что есть летом:

1. Овощи - кабачки, огурцы, капуста, молодой картофель, помидоры. Главное - не забывайте помогать организму усваивать эту клетчатку с помощью растительных масел + не перебарщивайте сырыми продуктами черезмерно, чтобы не раздражать кишечник и желчный пузырь.

2. Травы - все, особенно лечебные: кинза, базилик, петрушка, листовые салаты, зелень одуванчика. До 20 грамм в день.

3. Ягоды и фрукты (особенно сладкие) - до 300 грамм в день. Особенно употребляйте в виде смузи, балансируя их вкус и раскрывая пользу (с семенами, орехами, медом, травами и водой).

4. Специи - очень рекомендую легкие, не "жаркие", уменьшите количество перца и имбиря и увеличьте количество асафетиды, пажитника, куркумы, кориандра и фенхеля.

5. Белок - легкий, рекомендуется уменьшить количество свинины и говядины, отдавать предпочтение рыбе и растительному белку, особенно бобовым.

6. Растительные масла "холодных" свойств - оливковое, кокосовое, льняное, даже сливочное подходит. Меньше кунжутного и черного тмина.

7. Травяные чаи (особенно крапива, мята), зеленый чай подходит, каркаде и липа.

Главным принципом выбора продуктов остается - сезонность и наше самочувствие.