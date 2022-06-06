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Переходим на летний рацион: что есть в жару для хорошего самочувствия

Питание летом (unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Лето - жаркий сезон, и чтобы не перегревать системы организма еще больше и выводить лишний жар, нужно уменьшить количество жирной и белковой пищи (в отличие от зимы). А это значит, что неподходящая еда будет раздражать не только желудок и кишечник, но и нервную систему! При этом может увеличиваться беспокойство и ухудшаться сон. Гипотоникам тоже сложно приходится в этот сезон, риск сердечно-сосудистых осложнений крайне велик.

Нутрициолог-диетолог Анна Гоголева рассказала в Instagram, какие продукты нужно добавить в рацион летом, чтобы хорошо себя чуствовать.

Что есть летом:

1. Овощи - кабачки, огурцы, капуста, молодой картофель, помидоры. Главное - не забывайте помогать организму усваивать эту клетчатку с помощью растительных масел + не перебарщивайте сырыми продуктами черезмерно, чтобы не раздражать кишечник и желчный пузырь.

2. Травы - все, особенно лечебные: кинза, базилик, петрушка, листовые салаты, зелень одуванчика. До 20 грамм в день.

3. Ягоды и фрукты (особенно сладкие) - до 300 грамм в день. Особенно употребляйте в виде смузи, балансируя их вкус и раскрывая пользу (с семенами, орехами, медом, травами и водой).

4. Специи - очень рекомендую легкие, не "жаркие", уменьшите количество перца и имбиря и увеличьте количество асафетиды, пажитника, куркумы, кориандра и фенхеля.

5. Белок - легкий, рекомендуется уменьшить количество свинины и говядины, отдавать предпочтение рыбе и растительному белку, особенно бобовым.

6. Растительные масла "холодных" свойств - оливковое, кокосовое, льняное, даже сливочное подходит. Меньше кунжутного и черного тмина.

7. Травяные чаи (особенно крапива, мята), зеленый чай подходит, каркаде и липа.

Главным принципом выбора продуктов остается - сезонность и наше самочувствие.

Напомним, ранее диетолог назвала бюджетные и не менее полезные аналоги дорогих продуктов.

А еще мы рассказывали, какие противопоказания могут быть у сезонной зелени - укропа, петрушки, шпината и лука.

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