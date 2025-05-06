Перехід на 230 вольт: для яких побутових приладів це буде небезпечно

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно набудуть чинності нові стандарти енергоспоживання, що передбачають перехід з традиційної напруги 220/380 В на європейський стандарт 230/400 В. Багато українців хвилюються, чи не зашкодить така зміна їхній побутовій техніці?

Чим обґрунтоване підвищення напруги і що змінюється?

Нові державні стандарти (ДСТУ EN 50160:2023), що набули чинності з 1 березня 2025 року, ґрунтуються на європейському підході до якості електропостачання. Україна поступово приводить свої технічні норми до загальноприйнятих норм ЄС, де давно використовується номінальна напруга 230 В.

Таке підвищення - це не раптовий стрибок, а контрольована корекція, що вже частково реалізована у багатьох регіонах. Відтепер постачальники мають дотримуватись меж 207-253 В, що дозволяє уникнути різких коливань, які раніше часто шкодили техніці.

Таким чином, навіть невеликі підвищення напруги тепер не вважатимуться перевищенням норми. Важливо, що більшість сучасних приладів уже розраховані на такий діапазон. Отже, з технічного боку новий стандарт є обґрунтованим і безпечним.

Як це вплине на побутові прилади?

Сучасна побутова техніка - від холодильників до комп’ютерів - вже давно виробляється з урахуванням європейських стандартів напруги. Більшість пристроїв мають маркування "220-240 В", що охоплює новий діапазон.

Навіть старіші моделі здебільшого витримують напругу до 240 В без шкоди для роботи. Навпаки, занадто низька напруга - наприклад, 190-200 В - викликала перегрів моторів і зниження ефективності.

Завдяки новим стандартам напруга стане стабільнішою, а отже, менше навантаження ляже на внутрішні електронні компоненти приладів. Це зменшить потребу в додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. У результаті електротехніка працюватиме стабільніше, довше та без раптових збоїв.

Більшість сучасної побутової техніки розраховано на напругу до 240 вольт (фото: Freepik.com)

Які переваги отримає споживач і чи є ризики?

Ключова перевага - підвищення якості електропостачання. За словами НКРЕКП, стабільна напруга дозволяє побутовим приладам працювати в оптимальному режимі без перевантажень. Це веде до економії електроенергії, зниження тепловтрат і тривалішого терміну служби техніки. Зменшення перепадів також знижує ризик виходу з ладу дорогих електронних елементів.

Щодо ризиків, то вони є мінімальними і стосуються хіба що дуже старої або пошкодженої техніки, яка розрахована на жорстко обмежені параметри. У такому разі варто проконсультуватися з електриком або подумати про оновлення приладів. Загалом для більшості споживачів перехід на 230 В буде непомітним - але відчутним у вигляді більшої стабільності й енергоефективності.