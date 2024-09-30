Перегляд під контролем. Як вимкнути автоматичне відтворення відео на різних платформах

Автоматичне відтворення відео на різних платформах може бути дратівливим і відволікаючим фактором, особливо якщо контент запускається без дозволу. На щастя, деякі послуги дозволяють вимкнути цю функцію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Як вимкнути автовідтворення на Netflix

Netflix швидко покаже вам щось ще, що ви, можливо, захочете подивитися, коли шоу чи фільм закінчиться. Залежно від того, що ви дивитеся, ви можете або вибрати "Дивитись титри", або натиснути на зменшене вікно титрів, щоб продовжити перегляд до кінця.

Щодо автоматичного відтворення, це має відбуватися лише з наступними епізодами телешоу.

Щоб зупинити його в Інтернеті, наведіть курсор на свій аватар облікового запису (вгорі праворуч), потім виберіть "Керування профілями", далі свій профіль і зніміть прапорець "Автовідтворення наступного епізоду в серії на всіх пристроях".

У мобільному додатку вам потрібно натиснути "Мій Netflix", потім кнопку меню (три лінії, зверху праворуч): звідти виберіть "Мій профіль", натисніть на нього, і ви побачите перемикач для автоматичного відтворення наступного епізоду.

Параметри автовідтворення на Netflix (фото: Lifehacker)

Як вимкнути автоматичне відтворення на Max

Як і інші сервіси, Max автоматично зменшує розмір відео та фільмів на екрані у міру їх завершення. Неможливо вимкнути це: все, що ви можете зробити, це знову вибрати зменшене вікно, щоб повернути його в повноекранний режим.

У телешоу ви можете побачити підказку про наступний епізод на екрані, коли перегляд наближається до кінця. Щоб вимкнути це назавжди на комп'ютері, натисніть на свій значок профілю (вгорі праворуч), потім "Параметри" та "Відтворення" та відключіть "Автовідтворення наступного епізоду на цьому пристрої".

У мобільних додатках Max, тим часом, вам потрібно натиснути на свою фотографію профілю (вгорі справа), потім на значок шестерні (вгорі справа), і ви знайдете перемикач "Автоматично відтворювати наступний епізод на цьому пристрої" в меню "Відтворення".

Як відключити автовідтворення на Apple TV+

Дратівна дія, показана в пості X, - це робота Apple TV+.

Що ви можете зробити, так це зупинити автоматичний запуск наступних епізодів та рекламних трейлерів після того, як ви перестали щось дивитися.

Якщо ви знаходитесь у додатку macOS, відкрийте меню телевізора та виберіть "Параметри", а потім вимкніть "Автоматичне відтворення наступного відео" на вкладці "Загальні".

Параметри автовідтворення на Apple TV Plus (фото: Lifehacker)

Якщо ви використовуєте Apple TV+ на вашому iPhone або iPad, вам потрібно перейти в головний додаток "Параметри", потім вибрати "Застосунки та ТБ". Прокрутіть вниз, і ви знайдете перемикач "Автоматичне відтворення наступного відео", який можна вимкнути.