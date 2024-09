Просмотр под контролем. Как отключить автоматическое воспроизведение видео на разных платформах

Netflix быстро покажет вам что-то еще, что вы, возможно, захотите посмотреть, когда шоу или фильм закончится. В зависимости от того, что вы смотрите, вы можете либо выбрать "Смотреть титры", либо нажать на уменьшенное окно титров, чтобы продолжить просмотр до конца.

Что касается автоматического воспроизведения, это должно происходить только с последующими эпизодами телешоу.

Чтобы остановить его в Интернете, наведите курсор на свой аватар учетной записи (вверху справа), затем выберите "Управление профилями", далее свой профиль и снимите флажок "Автовоспроизведение следующего эпизода в серии на всех устройствах".

В мобильном приложении вам нужно нажать "Мой Netflix", затем кнопку меню (три линии, вверху справа): оттуда выберите "Мой профиль", нажмите на него, и вы увидите переключатель для автоматического воспроизведения следующего эпизода.

Параметры автовоспроизведения на Netflix (фото: Lifehacker)

Как и другие сервисы, Max автоматически уменьшает размер видео и фильмов на экране по мере их завершения. Нет возможности отключить это: все, что вы можете сделать, это снова выбрать уменьшенное окно, чтобы вернуть его в полноэкранный режим.

В телешоу вы можете увидеть подсказку о следующем эпизоде на экране, когда ваше просмотр приближается к концу. Чтобы отключить это навсегда на компьютере, нажмите на свой значок профиля (вверху справа), затем "Настройки" и "Воспроизведение" и отключите "автовоспроизведение следующего эпизода на этом устройстве.

В мобильных приложениях Max, тем временем, вам нужно нажать на свою фотографию профиля (вверху справа), затем на значок шестеренки (вверху справа), и вы найдете переключатель “Автоматически воспроизводить следующий эпизод на этом устройстве" в меню "Воспроизведение".

Раздражающее действие, показанное в посте X, - это работа Apple TV +.

Что вы можете сделать, так это остановить автоматический запуск следующих эпизодов и рекламных трейлеров после того, как вы закончили что-то смотреть.

Если вы находитесь в приложении macOS, откройте меню телевизора и выберите "Настройки", затем отключите "Автоматическое воспроизведение следующего видео" на вкладке "Общие".

Параметры автовоспроизведения на Apple TV Plus (фото: Lifehacker)

Если вы используете Apple TV+ на вашем iPhone или iPad, вам нужно перейти в главное приложение "Настройки", затем выбрать "Приложения и ТВ". Прокрутите вниз, и вы найдете переключатель "Автоматическое воспроизведение следующего видео", который вы можете отключить.

Physical media will always be better than this abomination!!! @Apple @iTunes @AppleTV pic.twitter.com/MZIx5Xi8VS