Как не переесть за праздничным столом: простой совет для новогоднего застолья

Новогодние праздники всегда чреваты перееданиями и проблемами с желудком. 31 декабря люди редко соблюдают нормальный режим питания и зачастую к столу садятся сильно голодными.

Украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как не переедать во время новогоднего застолья и какое меню стоит выбрать для праздничного стола. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Не голодайте перед тем, как сядете за праздничный стол. Ешьте в течение дня, придерживайтесь режима. Тогда не придется набрасываться на все и съедать сразу много. Это грозит перееданием. Голод в этой ситуации плохой спутник. Он не позволит нам сделать разумные порции и наслаждаться праздничными блюдами. Пищеварительная система при этом попадет под удар, ей трудно будет справиться с таким количеством, полученной за один раз пищи", - советует диетолог.

Она рекомендует делать перерывы между блюдами 3-4 часа, а между приемом пищи не сидеть за столом, а двигаться.

"Выбирайте, что есть. Например, составляя свою порцию до одной части любого мясного или рыбного блюда берите две части овощей. Если такой возможности нет, и вы попали за стол, где салаты только с майонезом, тогда определите для себя сразу величину порции. И необязательно попробовать все что на столе стоит. Это точно приводит к перееданию", - объясняет Светлана Фус.

Она добавила что нужно медленно пережевывать пищу и получать от нее удовольствие, чтобы не съесть лишнего во время застолья.

"Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек, вы никуда не спешите. Это также уменьшает риск переедания: ведь насыщения от порции пищи приходит через 15-20 минут", - отметила медик и порекомендовала между приемами пищи употреблять обычную воду для поддержания водно-солевого баланса.

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