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Як не переїсти на новорічні свята і залишитися здоровим: лікарі дали лайфхаки українцям

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П'ятниця 31 грудня 2021 15:03
Як не переїсти на новорічні свята і залишитися здоровим: лікарі дали лайфхаки українцям Як зробити здорове новорічне меню (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

За новорічним столом дуже часто люди переїдають, а потім відчувають важкість у шлунку. Для того, щоб потім не мучитися, зробіть застілля більш корисним для здоров'я і приготуйте більш легкі страви.

Міністерство охорони здоров'я дало поради українцям щодо підготовки новорічного меню.

"Незбалансоване харчування може призвести до розвитку ряду хвороб. Крім цього, переїдання призводить до відчуття дискомфорту, тяжкості і переповненості в животі, а як наслідок – викликати функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту", - написали в МОЗ.

Спробуйте нову для себе традицію і приготуйте здорове меню – страви до святкового столу можуть бути смачними й одночасно корисними.

Головні поради до меню

  • Обмежте кількість копченостей і консервів на столі. Вирішили приготувати м'ясо або рибу? Краще запекти їх в духовці.
  • Додайте більше овочевих салатів. Але замість магазинних соусів і майонезів приготуйте домашній майонез або замініть його заправкою з йогурту або кефіру з великою кількістю зелені.
  • Відмовтеся від солодких напоїв, що містять цукор, але споживайте більше рідини. Це може бути вода або чай, морс і т. д.
  • Що стосується алкоголю, то навіть у свята потрібно пам'ятати: немає безпечної дози.
  • Замініть десерт фруктами, замість тістечок і тортів.

У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Не голодуйте цілий день, щоб потім поїсти.
Намагайтеся робити інтервали між трапезами: не менше трьох і не більше 4,5 годин, а також стежте за розмірами порцій.

Проводьте більше часу в русі, приділіть час активностям на свіжому повітрі, але не забувайте про карантинні обмеження.

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