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Ти не передумала виходити за мене? Зворушлива історія кохання бійця з острова Зміїний, який потрапив у полон

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Неділя 29 травня 2022 19:04
Ти не передумала виходити за мене? Зворушлива історія кохання бійця з острова Зміїний, який потрапив у полон Фото: історія кохання захисника України з острова Зміїний (Gazeta pl)
Автор: Анна Шиканова

Боєць з острова Зміїний Валерій Закаблук встиг пережити у 2022 році все - від найстрашнішого до найщасливішого. Він відправився захищати Україну, потрапив у полон, повернувся додому, одружився з коханою і зараз очікує народження первістка.

Зворушливу історію кохання та щастя 28-річного захисника України розповіли у виданні Ukrayna.pl.

Кілька місяців придивлявся

Валерій закаблук закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуби. Саме там півтора року тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною - Владиславою. Він побачив дівчину на матчі баскетбольної команди, яку вона підтримувала як чірлідерка.

Кілька місяців він придивлявся до дівчини, а потім нарешті набрався хоробрості підійти та познайомитися. Майже півтора року пара зустрічалася - ходили на побачення, Валерій дарував квіти та робив милі сюрпризи.

"А після випуску приїхав у формі до мене на роботу. У нього попереду була відпустка, яку збирався провести в рідному селі в Полтавській області. Тому зауважив:"не міг виїхати, не попрощавшись". Він подарував мені великий букет квітів і Кіндер. Я відкрила його, коли Валерій пішов, а там - золоте колечко. Він знав, що я напередодні втратила кільце, ось і вирішив зробити приємний подарунок", - розповіла Владислава.

Пропозицію зробив прямо на вокзалі

Але це ще не було пропозицією руки та серця. Після відпустки Валерій поїхав на службу в Одесу, а ще через місяць чекав на вокзалі кохану, яка їхала до нього в гості. Він тримав в руках букет польових квітів і зустрівши Владу, встав на одне коліно, простягнув їй кільце і запитав: "Ти вийдеш за мене?". Вона без роздумів погодилася.

Пропозиція прозвучала 22 серпня 2021 року і молоді планували відразу ж розписатися. Але за деякими обставинами змушені були перенести розпис. Тоді вони ще не знали, скільки випробувань їм доведеться пережити.

Обстріл і полон на зміїному

На початку 2022 року Валерій разом з іншими бійцями 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського відправився на острів Зміїний. А в перший же день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, острів почали обстрілювати.

Владислава згадує ті дні зі сльозами на очах.

"Спочатку в соціальних мережах з'явилася інформація, що всі бійці, які захищали кордон на зміїному, загинули. Через кілька днів стало відомо, що вони потрапили в полон. Все це було дуже важко витримати. А я на той момент вже була вагітна...", - розповідає дівчина.

З полону українські захисники повернулися тільки 1 квітня. "Я живий" - перші слова, які Валерій сказав коханій по телефону. А потім було очікування довгоочікуваної зустрічі.

"Валера був у важкому стані - як моральному, так і фізичному. Давала про себе знати контузія, яку він отримав на зміїному", - додає Владислава.

Ти не передумала виходити за мене? Зворушлива історія кохання бійця з острова Зміїний, який потрапив у полонТи не передумала виходити за мене?

Але все це не змінило намірів і планів молодого офіцера. Відразу ж після повернення він Запитав дівчину: "ти не передумала виходити за мене? Станеш моєю дружиною?"

Бійці 229-го окремого батальйону 127 окремої бригади ТРО взяли на себе підготовку до весілля. На це у них було менш як дві доби.

Вже 1 травня після обстеження в лікарні й 10-денної відпустки лейтенант закаблук повернувся на службу.

"Я хочу жити на своїй рідній землі, тому повинен її захищати", - сказав він рідним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Черніговом батька новонародженої переодягали в "бабу Шуру", щоб його не розстріляли окупанти.

А також ми розповідали про те, що британець прихистив українську біженку, а потім втік з нею від дружини.

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