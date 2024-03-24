Передсвято Благовіщення: що категорично не можна робити 24 березня

У неділю 24 березня - передсвято Благовіщення та перша неділя Великого посту. Окрім цього, церква вшановує пам'ять преподобного Захарії та святителя Артемія Селеквійського, а у світі відзначають День боротьби із туберкульозом і День права на встановлення істини щодо порушень прав людини.

Про те, що обіцяють прикмети та що не можна робити напередодні Благовіщення розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія свята та традиції

Святитель Артемій Селевкійський, відомий єпископ, народився у Селеквії Писидійській (Туреччина), завдяки якому має своє прізвисько. Через те, що Артемій вів праведне життя, допомагаючи бідним і знедоленим, Апостол Петро зробив його першим єпископом міста.

Доброчесна людина, святитель Артемій був прикладом для нащадків та мудрим наставником, прожив довге та плідне життя та помер у глибокій старості.

Предки вважали, що цього дня тала вода має магічні властивості - тому її збирали та використовували для прання та поливу рослин. Також вірили, що якщо, почувши 24 березня кування зозулі, струсити гаманець з грошима, прийде багатство та удача.

Також 24 березня проводиться служба з Октоїха і Тріоди, Літургія та молебень Торжества Православ'я та дотримуються правил Великого посту.

Які прикмети на 24 березня

Якщо вранці та вночі 24 березня іній - наступного дня дощу не буде.

Якщо сьогодні на ставках сидять лебеді - буде тепло.

Холодний і поривчастий вітер 24 березня - до холодної весни.

Високо літають граки, а потім різко сідають на землю - дощитиме.

Птахи в'ють гнізда на сонячному боці чагарників, дерев чи будинків - буде холодне літо. А якщо птахи гніздуються в тіні - літо буде теплим.

Що можна і не можна робити 24 березня

24 березня - вдалий день для вдосконалення навичок, нових хобі та справ. Однак перед прийняттям важливого рішення, особливо для роботи, необхідно все зважити та обдумати. Цього дня категорично не можна вступати в конфлікт чи сваритися з кимось. До того ж не варто напружувати зір, курити або вживати алкоголь.

А за прикметами, не можна проганяти з подвір'я птахів та розкидатися дріб'язком - можна позбавити себе багатства.

Що святкують у світі 24 березня

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

Започаткована 21 грудня 2010 року Організацією Об'єднаних націй, подія наголошує на необхідності дотримання прав людини та закликає до толерантності та взаємоповаги.

Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз

Подію започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я в 1993 році до дня відкриття німецьким біологом Робертом Кохом туберкульозної бацили. Мета заходів цього дня - привернути увагу до необхідності профілактичних заходів задля запобігання глобальної епідемії туберкульозу.

Міжнародний день досягнень

Мета цієї неформальної події - привернути увагу внеску звичайних людей у важливі зміни у світ та заохочення людей до цінування свого життєвого досвіду.

У кого день ангела

24 березня день ангеля відзначають: Артемій, Артемон, Мартін, Захар, Петро, Степан, Яків.