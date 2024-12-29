У передноворічну ніч над Україною зійде Чорний місяць: такої рідкісної події ви ніколи не бачили

Що таке Чорний Місяць

Чорний місяць з'являється, коли Місяць опиняється між Землею та Сонцем, через що його не видно на небі. Попри те, що це явно не має значного наукового значення, воно цікавить астрономів та любителів космосу своєю рідкісністю.

Шанувальники астрології вважають, що Чорний місяць символізує завершення старого періоду і початок нового циклу, що робить його досягнення в контексті змін і підготовки до Нового року.

Термін "Чорний місяць" з'явився не так давно і раніше астрономи це явище називали "Блакитний місяць" - явище, коли за один календарний місяць відбувається дві повні.

За словами спеціалістів, технічно є два визначення Чорного місяця - це друга повня за календарний місяць або сезонна подія, яка є третім молодиком у сезоні з чотирма молодиками. Перший варіант трапляється раз на 29 місяців, а сезонний рідше - раз на 33 місяці.

Чорний місяць переважно непомітний з Землі, як і новий місяць. Це через те, що молодик знаходиться між Землею та Сонцем на цій же місячній орбіті. Відбувається подія у світлий час доби, тому його й непомітно.

Де і коли спостерігати?

Спостереження за Чорним місяцем потребує певних умов, оскільки Місяць у цей період практично не відбиває сонячного світла. Найкращими місцями для споглядання є регіони, де немає сильного міського освітлення.

Астрономи рекомендують:

Карпатські гори з їхнім чистим повітрям.

Степові зони півдня України.

Сільська місцевість, де мінімальне світлове забруднення.

Оптимальний час для спостереження - після 23:30 у ніч на 30 грудня, коли небо буде найтемнішим.

Феномен зможуть побачити жителі Африки та Азії 31 грудня, а 30 грудня - мешканці країн Америки. Місяць можна буде побачити о 16:26 за центральноєвропейським часом, та 22:36 за Гринвічем.

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