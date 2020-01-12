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Передается через еду и игрушки: медики предупредили о детской опасной болезни

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В МОЗ рассказали о детской болезни скарлатине

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали об опасности скарлатины, которой часто болеют дети. Это одна из самых распространенных детских инфекций, которая вызывается ß-гемолитичным стрептококом группы А. У этого заболевания есть симптомы: высыпание на коже, ангина, общая интоксикация. Передается инфекция воздушно-капельным путем, ей можно заразиться через игрушки и еду.

Симптомы скарлатины:

  • повышение температуры тела
  • головная боль
  • общая слабость
  • рвота
  • боль в горле
  • сухость кожи

Первым симптомом скарлатины является высыпание на коже, оно появляется на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передний и боковой поверхности шеи, боковой поверхности туловища, животе.

Сначала на языке появляется белый налет, однако за 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает малиновый цвет с набухшими сосочками. Скарлатина лечится антибиотиками.

Вакцины от скарлатины не существует, но если человек переболел один раз - у него вырабатывается иммунитет.

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Для того, чтобы избежать болезни, побольше гуляйте на улице, проветривайте комнату, избегайте контактов с больными людьми, мойте руки перед едой и после прогулок на улице.

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