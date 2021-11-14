Перед приходом холодов в Украине погода устроит "разгрузочный день" в этот выходной

Погода в Украине в это воскресенье, 14 ноября, ожидается облачная, без осадков, с незначительным усилением ветра, а перед грядущим ощутимым похолоданием со следующей недели в этот выходной будет легкое "примерочное" снижение температуры воздуха в дневное время и не сильные ночные морозы.

Такой прогноз представлен на сайте Meteoprog .

Прогноз погоды в центральных регионах 14 ноября

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях будет пасмурно, температура воздуха ночью ожидается около 0... +3 градусов, днем +6… +9 градусов.

В Полтавской области прогнозируется тоже пасмурная погода без осадков. Столбики термометров ночью покажут -3... 0 градусов, днем будет +4... +7 градусов.

В Днепропетровской области будет облачно с прояснениями, сухо, ночью около -2... +1 градус, днем +6... +9 градусов.

Погода на западе Украины 14 ноября

Во Львовской области ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха ночью составит -2... +1 градус, днем около +7... +10 градусов.

В Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях будет пасмурно, но без осадков, ночью около 0... +3 градусов, днем +6... +9 градусов.

Во Тернопольской области будет пасмурно и сухо, столбики термометров ночью покажут -1... +2 градусов, в дневное время +5... +8 градусов.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно и без осадков, ночью температура воздуха около -2... +2 градусов, днем ожидается +2... +6 градусов.

На Закарпатье прогнозируется переменная облачность, столбики термометров ночью покажут +1... +4 градусов, днем +10... +13 градусов.

Погода в северных регионах 14 ноября

В Киевской и Житомирской областях будет пасмурно и без осадков, столбики термометров ночью покажут -1... +2 градусов, днем около +6... +9 градусов.

В Черниговской области ожидается облачная погода, будет без дождей. Температура воздуха ночью составит -3... 0 градусов, днем около +5... +8 градусов.

В Сумской области прогнозируется пасмурная погода без осадков, ночью будет около -4... -1 градус, днем +3... +6 градусов.

Погода в восточных регионах 14 ноября

В Харьковской области будет пасмурно и сухо, температура воздуха ночью составит -3... 0 градусов, днем около +3... +6 градусов.

В Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Столбики термометров ночью покажут -2... +1 градус, днем около +5... +8 градусов.

Погода на юге Украины 14 ноября

В Одесской области будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха ночью ожидается +4... +7 градусов, днем около +8... +11 градусов.

В Николаевской, Херсонской областях и в Крыму будет пасмурно и сухо, в ночное время термометры покажут около +1... +5 градусов, днем около +9... +12 градусов.

В Запорожской области будет без дождей, но пасмурно, столбики термометров в ночное время покажут -2... +1 градус, днем ожидается +6... +9 градусов.