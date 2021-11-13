ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Погода в Украине скоро изменится: где и когда ждать мокрый снег и холод

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 21:04
Погода в Украине скоро изменится: где и когда ждать мокрый снег и холод Коллаж РБК-Украина: погода в Украине скоро принесет холод и мокрый снег
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 14 ноября, благодаря влиянию антициклона будет без осадков и относительно теплая, но уже с начала следующей недели синоптическая ситуация изменится, и ожидается похолодание на всей территории страны.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

В этот последний выходной температура воздуха еще порадует в дневное время в среднем по Украине почти +10 градусами (при минимальных показателях в +4 градуса), а в южных регионах и на Закарпатье ожидается даже +10... +14 градусов.

Ночью же 14 ноября прогнозируется около -2... +3 градусов.

Также ожидаются туманы в ночное и утреннее время, особенно плотные в восточных областях и на Прикарпатье.

Погода в Украине скоро изменится: где и когда ждать мокрый снег и холод

Карта погоды в Украине 14 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики прогнозируют снижение температуры с понедельника, 15 ноября, везде, кроме южных регионов и Закарпатья, но будет тоже сухо и облачно с прояснениями.

Погода в Украине скоро изменится: где и когда ждать мокрый снег и холод

Карта погоды в Украине 15 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 16 ноября, холод усилится. В частности, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях дойдет до нуля, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет до -1 градуса даже днем. Обойдется без дождей.

Погода в Украине скоро изменится: где и когда ждать мокрый снег и холод

Карта погоды в Украине 16 ноября (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 17 ноября, особых изменений термометры не покажут, но ночные морозы местами усилятся до -7... -8 градусов. Также дожди не прогнозируются.

Погода в Украине скоро изменится: где и когда ждать мокрый снег и холод

Карта погоды в Украине 17 ноября (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 18 ноября, уже слегка потеплеет, но придут осадки в виде дождя и мокрого снега, которые ожидаются в западных областях.

Погода в Украине скоро изменится: где и когда ждать мокрый снег и холод

Карта погоды в Украине 18 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что появились удивительные фото, как Киев утонул в густом тумане.

Также мы писали о том, что глобальное потепление уничтожит целые государства, и стало известно, какие страны в опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
LITE
Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому
Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому