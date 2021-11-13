Погода в Украине скоро изменится: где и когда ждать мокрый снег и холод

Погода в Украине в воскресенье, 14 ноября, благодаря влиянию антициклона будет без осадков и относительно теплая, но уже с начала следующей недели синоптическая ситуация изменится, и ожидается похолодание на всей территории страны.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра .

В этот последний выходной температура воздуха еще порадует в дневное время в среднем по Украине почти +10 градусами (при минимальных показателях в +4 градуса), а в южных регионах и на Закарпатье ожидается даже +10... +14 градусов.

Ночью же 14 ноября прогнозируется около -2... +3 градусов.

Также ожидаются туманы в ночное и утреннее время, особенно плотные в восточных областях и на Прикарпатье.

Карта погоды в Украине 14 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики прогнозируют снижение температуры с понедельника, 15 ноября, везде, кроме южных регионов и Закарпатья, но будет тоже сухо и облачно с прояснениями.

Карта погоды в Украине 15 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 16 ноября, холод усилится. В частности, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях дойдет до нуля, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет до -1 градуса даже днем. Обойдется без дождей.

Карта погоды в Украине 16 ноября (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 17 ноября, особых изменений термометры не покажут, но ночные морозы местами усилятся до -7... -8 градусов. Также дожди не прогнозируются.

Карта погоды в Украине 17 ноября (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 18 ноября, уже слегка потеплеет, но придут осадки в виде дождя и мокрого снега, которые ожидаются в западных областях.

Карта погоды в Украине 18 ноября (фото: meteo.gov.ua)