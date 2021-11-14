Перед приходом холодів в Україні погода влаштує "розвантажувальний день" у цей вихідний

Погода в Україні цієї неділі, 14 листопада, очікується хмарна, без опадів, з незначним посиленням вітру, а перед прийдешнім відчутним похолоданням з наступного тижня в цей вихідний буде легке "примірочне" зниження температури повітря в денний час і не сильні нічні морози.

Такий прогноз представлений на сайті Meteoprog .

Прогноз погоди в центральних регіонах 14 листопада

У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях буде похмуро, температура повітря вночі очікується близько 0... +3 градусів, вдень +6... +9 градусів.

У Полтавській області прогнозується теж похмура погода без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть -3... 0 градусів, вдень буде +4... +7 градусів.

У Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями, сухо, вночі близько -2... +1 градус, вдень +6... +9 градусів.

Погода на заході України 14 листопада

У Львівській області очікується хмарна погода без опадів, температура повітря вночі становитиме -2... +1 градус, вдень близько +7... +10 градусів.

У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях буде похмуро, але без опадів, вночі близько 0... +3 градусів, вдень +6... +9 градусів.

У Тернопільській області буде похмуро і сухо, стовпчики термометрів вночі покажуть -1... +2 градусів, в денний час +5... +8 градусів.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро і без опадів, вночі температура повітря близько -2... +2 градусів, вдень очікується +2... +6 градусів.

На Закарпатті прогнозується мінлива хмарність, стовпчики термометрів вночі покажуть +1... +4 градусів, вдень +10... +13 градусів.

Погода в північних регіонах 14 листопада

У Київській та Житомирській областях буде похмуро і без опадів, стовпчики термометрів вночі покажуть -1... +2 градусів, вдень близько +6... +9 градусів.

У Чернігівській області очікується хмарна погода, буде без дощів. Температура повітря вночі становитиме -3... 0 градусів, вдень близько +5... +8 градусів.

У Сумській області прогнозується похмура погода без опадів, вночі буде близько -4... -1 градус, вдень +3... +6 градусів.

Погода в східних регіонах 14 листопада

У Харківській області буде похмуро і сухо, температура повітря вночі складе -3... 0 градусів, вдень близько +3... +6 градусів.

У Луганській і Донецькій областях буде хмарно з проясненнями, опади не очікуються. Стовпчики термометрів вночі покажуть -2... +1 градус, вдень близько +5... +8 градусів.

Погода на півдні України 14 листопада

В Одеській області буде похмуро і без опадів. Температура повітря вночі очікується +4... +7 градусів, вдень близько +8... +11 градусів.

У Миколаївській, Херсонській областях і в Криму буде похмуро і сухо, в нічний час термометри покажуть близько +1... +5 градусів, вдень близько +9... +12 градусів.

У Запорізькій області буде без дощів, але похмуро, стовпчики термометрів у нічний час покажуть -2... +1 градус, вдень очікується +6... +9 градусів.