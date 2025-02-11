Перед Днем закоханих: зірка "МастерШеф" оголосила про розрив із бойфрендом

Так, суддя "МастерШеф" вийшла в Stories і показала декілька кадрів зі зйомок.

"Коли ви вчора розійшлися з хлопцем, а вже вранці потрібно знімати ролик до Дня всіх закоханих", - підписала вона коротке відео, на якому готується до зйомок.



Ольга Мартиновська розійшлася з бойфрендом (скриншот)

Потім вона сказала, що тепер їй знову потрібно звертатися до психолога.

"За що це все оператору? Не знаю. Хтось же повинен це все вислухати, поки ти не дійшла до психолога", - зазначила Мартиновська.



Суддя "МастерШеф" повідомила про розрив стосунків (скриншот)

На наступному відео вона продемонструвала, як потрібно готувати курячі стегна. Проте видно, що зйомки даються їй дуже важко.



Мартиновська розійшлася з бойфрендом перед 14 лютого (скриншот)

"Природно, істеричний сміх з хрюком", - з гумором підписала Мартиновська наступне Stories.



Ольга Мартиновська (скриншот)

Більше ніяких подробиць телеведуча і кулінарка не стала розкривати.

Що відомо про особисте життя Ольги Мартиновської

Мартиновській 35 років, 2013 року вона стала переможницею 3-го сезону "МастерШеф".

З 2020 року є суддею проєкту "МастерШеф".

Була одружена з чоловіком на ім'я Іван - з ним вона познайомилася на роботі, де Мартиновська працювала кухарем, а він - барменом і баристою. У 2015 році пара одружилася, а потім у них з'явилася донька Віра.

Подружжя розлучилося 2020 року, проте до цього вже кілька років не жило разом.

Нещодавно Мартиновська підтвердила, що в неї є нові стосунки. Про її обранця було відомо, що він старший за неї на 17 років, його звуть Руслан і він також причетний до кулінарної сфери.

Також час від часу в мережі з'являлися чутки, що в неї роман із шеф-кухарем і суддею "МастерШеф" Володимиром Ярославським. Однак вони обидва заперечують це.



Ольга Мартиновська з донькою (фото: instagram.com/olga_martynovska)