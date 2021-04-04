Переболевшим COVID-19 оплатят реабилитацию: кому могут отказать

В Украине лечение коронавирусной болезни осуществляется за счет государства. При этом реабилитация – далеко не всегда. Министерство здравоохранения не так давно ввело инструкцию по получению помощи больным, имеющим тяжелые последствия перенесения болезни для организма. Сейчас Минздрав работает над обеспечением финансирования для тех, кто нуждается в реабилитации, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Как сообщается, за счет государства смогут реабилитироваться те, кто лечился амбулаторно или в стенах больницы при финансировании государственного бюджета.

Также по словам Микичак, в начале года приказом главы Минздрава Максима Степанова была создана рабочая группа министерства по наработке реабилитационного постковидного пакета НСЗУ.

"Пациент сопровождается прежде всего семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда есть на сопровождении семейного врача, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или другой стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы санатории системы Минздрава могли также оказывать соответствующую помощь", - сообщила заместитель министра.

Представительница НСЗУ Кристина Петрик рассказала, что для создания такой программы необходимо собрать большое количество данных.

"Не имея порядка и не имея доказанных протоколов лечения, мы не можем закупать этот объем помощи, потому что нужно определить, каким этот объем должен быть. Здесь нужно много данных, на основе которых мы сможем оплачивать постковидную реабилитацию. Сейчас эти данные собираются", - рассказала она.

Также чиновница рассказывает, как работает финансирование постковидной реабилитации для больного.

"Если пациент нуждается, например, в психиатрической помощи, то консультацию у психиатра пациент может получить или амбулаторным пакетом, или по патенту психиатрической помощи. НСЗУ оплачивает такие обращения. К психиатру можно обратиться без направления. Такое обращение также будет бесплатным", - добавила представительница НСЗУ.