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Украинские врачи рассказали о весеннем COVID-19: какие новые симптомы и течение болезни

Новина українською → Чернигов, Суббота 03 апреля 2021 21:06
Украинские врачи рассказали о весеннем COVID-19: какие новые симптомы и течение болезни Коллаж РБК-Украина: врачи рассказали об изменении коронавируса в Украине
Автор: Владимир Костырин

Весенняя волна коронавируса 2021 года отличается от осенней 2020-го тем, что сейчас фиксируется более тяжелое течение болезни, а также большая заразность, так как новые штаммы вируса приобрели новые свойства.

Врач-иммунолог Черниговской областной больницы Николай Бищак назвал это закономерным явлением, передает "Суспільне".

Медик отметил, что скорость размножения коронавируса стала быстрее из-за изменения молекулярной структуры белка данного вида, который стал более агрессивным.

А врач-пульмонолог облбольницы Иван Тельнов обратил внимание, что появление новых штаммов COVID вызвало также и изменение симптомов.

Какие появились новые симптомы коронавируса

Медик рассказал, что к "классическим" показателям (потеря запаха и вкуса) добавились:

  • перепады высокой и низкой температур,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • рвота,
  • общая слабость.

Течение "помолодевшего" коронавируса изменилось

Теперь сократился инкубационный период, тяжесть заболевания выросла, как и частота тяжелых пневмоний, рассказал Бищак.

Иммунолог добавил, что случаев легкого течения COVID-19 стало меньше.

Также медики говорят, что в последнее время увеличиваются количество больных коронавирусом среди детей.

Начальник областного управления здравоохранения Петр Гармаш добавил, что уж есть один случай смерти 16-летнего подростка.

Так, возрастная заболеваемость COVID-19 различная.

По словам Тельнова, ситуация с COVID-19 сложная, и сейчас количество больных - крупнейшее за весь период эпидемии.

Как сообщалось, ранее украинский доктор рассказал, почему лучше сбивать температуру с первых дней COVID-19.

Напомним, недавно глава Минздрава Максим Степанов рассказал, какие мутирующие штаммы коронавируса курсируют в Украине.

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