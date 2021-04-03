Украинские врачи рассказали о весеннем COVID-19: какие новые симптомы и течение болезни
Весенняя волна коронавируса 2021 года отличается от осенней 2020-го тем, что сейчас фиксируется более тяжелое течение болезни, а также большая заразность, так как новые штаммы вируса приобрели новые свойства.
Врач-иммунолог Черниговской областной больницы Николай Бищак назвал это закономерным явлением, передает "Суспільне".
Медик отметил, что скорость размножения коронавируса стала быстрее из-за изменения молекулярной структуры белка данного вида, который стал более агрессивным.
А врач-пульмонолог облбольницы Иван Тельнов обратил внимание, что появление новых штаммов COVID вызвало также и изменение симптомов.
Какие появились новые симптомы коронавируса
Медик рассказал, что к "классическим" показателям (потеря запаха и вкуса) добавились:
- перепады высокой и низкой температур,
- головная боль,
- тошнота,
- рвота,
- общая слабость.
Течение "помолодевшего" коронавируса изменилось
Теперь сократился инкубационный период, тяжесть заболевания выросла, как и частота тяжелых пневмоний, рассказал Бищак.
Иммунолог добавил, что случаев легкого течения COVID-19 стало меньше.
Также медики говорят, что в последнее время увеличиваются количество больных коронавирусом среди детей.
Начальник областного управления здравоохранения Петр Гармаш добавил, что уж есть один случай смерти 16-летнего подростка.
Так, возрастная заболеваемость COVID-19 различная.
По словам Тельнова, ситуация с COVID-19 сложная, и сейчас количество больных - крупнейшее за весь период эпидемии.
Как сообщалось, ранее украинский доктор рассказал, почему лучше сбивать температуру с первых дней COVID-19.
Напомним, недавно глава Минздрава Максим Степанов рассказал, какие мутирующие штаммы коронавируса курсируют в Украине.