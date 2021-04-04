Перехворілим на COVID-19 оплатять реабілітацію: кому можуть відмовити

В Україні лікування коронавірусної хвороби здійснюється за рахунок держави. При цьому реабілітація – далеко не завжди. Міністерство охорони здоров'я не так давно ввело інструкцію по отриманню допомоги хворим, що мають важкі наслідки перенесення хвороби для організму. Зараз МОЗ працює над забезпеченням фінансування для тих, хто потребує реабілітації, заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Як повідомляється, за рахунок держави зможуть реабілітуватися ті, хто лікувався амбулаторно або в стінах лікарні при фінансуванні державного бюджету.

Також за словами Микичак, на початку року наказом голови МОЗ Максима Степанова була створена робоча група міністерства з напрацювання реабілітаційного постковідного пакета НСЗУ.

"Пацієнт супроводжується насамперед сімейним лікарем. Тобто коли він виписався зі стаціонару чи закінчив лікування амбулаторно, він постійно є на супроводі сімейного лікаря, який знає всі його проблеми й знає, якої допомоги пацієнт потребує. Відповідно, сімейний лікар дає скерування в той чи інший стаціонар, навіть не чекаючи, поки НСЗУ буде окремо пакет фінансувати, тому що в нас працюють лікарні різного спрямування. Окрім того, ми працюємо над тим, щоб санаторії системи МОЗ могли також надавати відповідну допомогу", - повідомила заступник міністра.

Представниця НСЗУ Христина Петрик розповіла, що для створення такої програми необхідно зібрати велику кількість даних.

"Не маючи порядку і не маючи доведених протоколів лікування, ми не можемо закуповувати цей обсяг допомоги, тому що треба визначити, яким цей обсяг повинен бути. Тут потрібно багато даних, на основі яких ми зможемо оплачувати постковідну реабілітацію. Зараз ці дані збираються", - розповіла вона.

Також чиновник розповідає, як працює фінансування постковідної реабілітації для хворого.

"Якщо пацієнт потребує, наприклад, психіатричної допомоги, то консультацію у психіатра пацієнт може отримати або амбулаторним пакетом, або за патентом психіатричної допомоги. НСЗУ оплачує такі звернення. До психіатра можна звернутися без направлення. Таке звернення також буде безкоштовним", - додала представниця НСЗУ.