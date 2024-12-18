Пеппер з "Американської історії жахів": як у реальному житті виглядає акторка

Персонаж Пеппер із серіалу "Американська історія жахів" запам'ятався глядачам своєю моторошною та водночас зворушливою зовнішністю. Завдяки майстерній грі акторки й неймовірному гриму образ вийшов настільки переконливим, що багато хто навіть не впізнавав виконавицю ролі в реальному житті.

То як же насправді виглядає акторка, яка втілила Пеппер на екрані? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли в "Американській історії жахів" з'явився персонаж, на ім'я Пеппер, мало хто міг здогадатися, хто ховається за цим образом.

Акторка вперше постала перед глядачами у другому сезоні в ролі однієї з пацієнток психіатричної установи Брайркліфф. За сюжетом, її власна сестра відправила до лікарні, звинувативши у жорстокому вбивстві, до якого Пеппер не мала жодного стосунку.

Наомі Гроссман (кадр з серіалу "Американська історія жахів")

До цієї трагічної події вона була учасницею циркового "Шоу виродків" разом зі своїм другом, який, як і вона, страждав на рідкісне захворювання - мікроцефалію.

Хоч і героїня у серіалі є доброзичливою і безневинною, її зовнішність настільки нестандартна й впізнавана, що складно уявити, що цю роль могла зіграти будь-яка інша людина.

Однак насправді за перевтіленням стоїть талановита акторка Наомі Гроссман, яка в реальному житті має дуже привабливу зовнішність. До участі у "Американській історії жахів" Наомі переважно знімалася у короткометражних фільмах і не була відомою широкій публіці.

Наомі Гроссман (фото: instagram.com/naomiwgrossman)

Після успішного проходження кастингу, актрисі довелося піти на сміливий крок - вона повністю поголила голову. Щоб втілити образ Пеппер на екрані, зірка проводила по кілька годин у кріслі гримера, поки команда спеціалістів ретельно працювала над її зовнішністю, перетворюючи чарівну жінку на вразливу, але харизматичну героїню.

Сьогодні Гроссман 49 років, і вона з гумором сприймає не лише свою зовнішність, а й світ навколо. Акторка продовжує працювати в кіноіндустрії, беручи участь у різних проєктах. Серед її останніх робіт можна виділити такі популярні проєкти, як "Хороші дівчатка", фільм жахів "Квартира 1BR" та комедійний серіал "Без зобов'язань".

Наомі Гроссман (фото: instagram.com/naomiwgrossman)

Щодо особистого життя актриси, подробиць у публічному просторі немає - Наомі бажає зберігати цю частину свого життя в таємниці.