Пеппер из "Американской истории ужасов": как в реальной жизни выглядит актриса

Персонаж Пеппер из сериала "Американская история ужасов" запомнился зрителям своей жуткой и одновременно трогательной внешностью. Благодаря мастерской игре актрисы и невероятному гриму образ получился настолько убедительным, что многие даже не узнавали исполнительницу роли в реальной жизни.

Так как же на самом деле выглядит актриса, которая воплотила Пеппер на экране? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Когда в "Американской истории ужасов" появился персонаж по имени Пеппер, мало кто мог догадаться, кто скрывается за этим образом.

Актриса впервые предстала перед зрителями во втором сезоне в роли одной из пациенток психиатрического учреждения Брайрклифф. По сюжету, ее собственная сестра отправила в больницу, обвинив в жестоком убийстве, к которому Пеппер не имела никакого отношения.

Наоми Гроссман (кадр из сериала "Американская история ужасов")

До этого трагического события она была участницей циркового "Шоу уродов" вместе со своим другом, который, как и она, страдал редким заболеванием - микроцефалией.

Хоть и героиня в сериале является доброжелательной и невинной, ее внешность настолько нестандартна и узнаваема, что сложно представить, что эту роль мог сыграть любой другой человек.

Однако на самом деле за перевоплощением стоит талантливая актриса Наоми Гроссман, которая в реальной жизни имеет очень привлекательную внешность. До участия в "Американской истории ужасов" Наоми преимущественно снималась в короткометражных фильмах и не была известна широкой публике.

Наоми Гроссман (фото: instagram.com/naomiwgrossman)

После успешного прохождения кастинга, актрисе пришлось пойти на смелый шаг - она полностью побрила голову. Чтобы воплотить образ Пеппер на экране, звезда проводила по несколько часов в кресле гримера, пока команда специалистов тщательно работала над ее внешностью, превращая очаровательную женщину в ранимую, но харизматичную героиню.

Сегодня Гроссман 49 лет, и она с юмором воспринимает не только свою внешность, но и мир вокруг. Актриса продолжает работать в киноиндустрии, участвуя в различных проектах. Среди ее последних работ можно выделить такие популярные проекты, как "Хорошие девочки", фильм ужасов "Квартира 1BR" и комедийный сериал "Без обязательств".

Наоми Гроссман (фото: instagram.com/naomiwgrossman)

Что касается личной жизни актрисы, подробностей в публичном пространстве нет - Наоми желает хранить эту часть своей жизни в тайне.