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Пенсия после смерти участника АТО: как родственникам оформить выплаты

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Пятница 17 декабря 2021 18:38
Пенсия после смерти участника АТО: как родственникам оформить выплаты Пенсия после смерти участника АТО (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Члены семьи умершего участника Антитеррористической операции могут оформить соответствующее удостоверение, однако ключевым в получении такого статуса является факт смерти вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые были получены в АТО.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер".

Так, согласно статье 10 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", к членам семьи погибшего участника АТО относятся:

  • иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
  • родители;
  • один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
  • дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;
  • дети, имеющие семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Также, необходимо обращать внимание на то, что ключевым в получении статуса члена семьи погибшего/умершего участника АТО/ООС является факт смерти вследствие ранения, контузии, заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО/ООС обеспечения ее проведения, пребывания непосредственно в районах АТО/ООС в период ее проведения.

Какие документы нужны для получения удостоверения

За получением удостоверения следует обратиться в соответствующее структурное подразделение местной государственной администрации по вопросам социальной защиты населения с заявлением. К тому же нужно подать определенные документы, а именно:

  • свидетельство о смерти (копию) или сообщение о гибели человека;
  • документы о непосредственном участии умершего в АТО;
  • определение штатной военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования.

Кроме того, решение об установлении статуса принимаются соответствующими структурными подразделениями местных государственных администраций по зарегистрированному месту жительства в месячный срок со дня подачи документов.

Ранее мы сообщали, что Украина вводит накопительную пенсию.

Также мы писали, что в Украине пенсионеры могут столкнуться с проблемами при получении выплат.

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