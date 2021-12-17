Пенсія після смерті учасника АТО: як родичам оформити виплати

Члени сім'ї померлого учасника Антитерористичної операції можуть оформити відповідне посвідчення, однак ключовим в отриманні такого статусу є факт смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які були отримані в АТО.

Так, відповідно до статті 10 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", до членів сім'ї загиблого учасника АТО належать:

утриманці загиблого або зниклого безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають сім'ї, але які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обидва батьки яких загинули чи зникли безвісти.

Також, необхідно звертати увагу на те, що ключовим в отриманні статусу члена сім'ї загиблого/померлого учасника АТО/ООС є факт смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих за безпосередньої участі в АТО/ООС забезпечення її проведення, перебування безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення.

Які документи потрібні для отримання посвідчення

За отриманням посвідчення слід звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення із заявою. До того ж потрібно подати певні документи, а саме:

свідоцтво про смерть (копію) або повідомлення про загибель людини;

документи про безпосередню участь померлого в АТО;

ухвалу штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування.

Окрім того, рішення про встановлення статусу приймаються відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій за зареєстрованим місцем проживання у місячний термін з дня подання документів.