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Пенсія після смерті учасника АТО: як родичам оформити виплати

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П'ятниця 17 грудня 2021 18:38
Пенсія після смерті учасника АТО: як родичам оформити виплати Пенсія після смерті учасника АТО (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Члени сім'ї померлого учасника Антитерористичної операції можуть оформити відповідне посвідчення, однак ключовим в отриманні такого статусу є факт смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які були отримані в АТО.

Про це повідомляє "Пенсійний кур'єр".

Так, відповідно до статті 10 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", до членів сім'ї загиблого учасника АТО належать:

  • утриманці загиблого або зниклого безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
  • батьки;
  • один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
  • діти, які мають сім'ї, але які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обидва батьки яких загинули чи зникли безвісти.

Також, необхідно звертати увагу на те, що ключовим в отриманні статусу члена сім'ї загиблого/померлого учасника АТО/ООС є факт смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих за безпосередньої участі в АТО/ООС забезпечення її проведення, перебування безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення.

Які документи потрібні для отримання посвідчення

За отриманням посвідчення слід звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення із заявою. До того ж потрібно подати певні документи, а саме:

  • свідоцтво про смерть (копію) або повідомлення про загибель людини;
  • документи про безпосередню участь померлого в АТО;
  • ухвалу штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування.

Окрім того, рішення про встановлення статусу приймаються відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій за зареєстрованим місцем проживання у місячний термін з дня подання документів.

Раніше ми повідомляли, що Україна запроваджує накопичувальну пенсію.

Також ми писали, що в Україні пенсіонери можуть зіткнутися з проблемами при отриманні виплат.

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