Пенсионеров в Украине ждут доплаты: какие документы нужны для получения

Пенсионерам в декабре 2020 пересчитают минимальную и максимальную пенсии, повысятся и доплаты за сверхстаж. Но в отдельных случаях получение доплаты может потребовать дополнительных документов.

Как пишет АиФ со ссылкой на газету "Пенсионный курьер", в ПФУ объяснили, могут ли родственники и доверенные лица принести документы за пенсионера. Ведь многие пенсионеры не могут сделать это в электронном виде, а в условиях карантина им лучше отсидеться дома.

Согласно пункту 1 "Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий", заявление о назначении пенсии неработающим лицам пенсионер подает лично или через доверенное лицо. У этого доверенного лица должна быть нотариально заверенная доверенность.

Это означает, что при наличии доверенности, оформленной по всем правилам, родственники пенсионера могут обратиться в Главное управление ПФУ с заявлением о назначении пенсии по возрасту. Они же могут принести все нужные документы.

Отметим, что с 1 декабря 2020 минимальная пенсия будет повышена до 1769 грн (+57 грн), максимальная составит 17 690 грн (+570 грн).

На такую прибавку могут рассчитывать те пенсионеры, чьи выплаты зависят от размера минимальной пенсии. В Минсоцполитики говорят, что декабрьское повышение коснется 30% (более 3 млн) пенсионеров. Сюда входят инвалиды войны, инвалиды ЧАЭС, участники боевых действий, шахтеры и другие.

Кроме того, за каждый год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии. То есть за каждый дополнительный год к пенсии насчитают еще по 1,76 грн (вместо 1,71).

Ранее мы писали, что украинцам будут по-новому начислять пенсии в 2021 году. Стало известно, что изменится.

Напомним, что ежемесячные доплаты пенсионерам в возрасте 80+ (500 грн) продолжат и в следующем году, а вот "бонус" тем, кому за 75 (400 грн) перенесли на июль 2021-го.