Пенсионерку из Украины врач отправил на лечение в "ЛНР", но всплыл интересный нюанс

В Новопскове Луганской области, который подконтролен Украине, 74-летнюю пациентку направили на лечение в больницу Луганска ("ЛНР").

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Константин Реуцкий.

Направление выписал местный врач в Новопскове, но вот на КПП самопровозглашенной республики женщину не пустили в Луганск.

Пенсионерка рассказала, как это было

Варваре Васильевне 74 года. Она рассказала, что направление ей дали в новопсковской больнице, подписанное врачом Нестеренко. Н.В.

"Мне дали направление в больнице 7 июля, я не знаю, что там у них происходит", - рассказала пенсионерка.

Женщина сказала, что перед тем, как ехать в Луганск, она не связывалась с больницей в Луганске.

"Я же думала, раз направили, то надо ехать", – призналась Варвара Васильевна.

Пожилая женщина также сообщила, что на том конце ее развернули и посоветовали звонить в Министерство иностранных дел.

Доктор выдал пенсионерке справку (facebook.com/reutski)

Всплыл интересный нюанс

В комментариях отметили, что врач дал пенсионерке не направление, а справку. Именно поэтому в Луганск ее не пропустили. Также украинцы считает, что бабушка подделала справку, чтобы поехать в "ЛНР".