Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты: кому добавят 1,5 тысячи

Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты в следующем году благодаря двухэтапному повышению минимальной пенсии - в июле и декабре 2022-го.
Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2022-й год.
Законопроект на 2022-й год предусматривает повышение "минималки" с 1934 до 2093 грн. При этом максимальная пенсионная выплата увеличится на 1590 грн - до 20 930 грн.
Отметим, что минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас ее размер составляет 1 854 гривны.
Ранее мы писали, что украинским пенсионерам назвали дату ежемесячных доплат. Стало известно, кто и сколько получит дополнительно.