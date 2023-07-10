Пенсіонерам можуть припинити перераховувати виплати: кому і коли

Чому можуть припинити виплати

Пенсіонерам, що мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) та одержувачам соцдопомоги необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні "Ощадбанку" кожні шість місяців. Це стосується лише ВПО.

До отримання ЕПП пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні "Ощадбанку" кожні 3 місяці.

В банку додають, що за відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат ВПО "Ощадбанк" зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

"Питання припинення або продовження нарахування пенсійних або інших соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні соціальні виплати", - підкреслюють в повідомленні.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

Спочатку потрібно особисто звернутись пенсіонеру або одержувачу соцдопомоги до будь-якого відділення "Ощадбанку". При собі необхідно мати такі документи

паспорт або інший документ, що посвідчує особу

основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення

Пред'явити працівнику "Ощадбанку" одночасно основну платіжну картку або основне ЕПП та паспорт або іншого документ, що посвідчує особу.

Провести пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал.

Мається на увазі, що потрібно ввести ПІН-код картки або встановити\ змінити його з використанням основної платіжної картки або основного електронного пенсійного посвідчення.

"Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня", - зазначили в банку.