Пенсионерам могут урезать выплаты: каким категориям может не повезти

Пенсии в Украине пообещали проиндексировать и дать дополнительные выплаты в апреле тем, кто получает меньше 5 тысяч гривен или достиг 80-летнего возраста.

Однако некоторые пенсионеры рискуют потерять свои выплаты или получить пенсию меньше обычного – за то, что они подрабатывают неофициально и не ставят об этом в известность Пенсионный фонд Украины.

Киевлянка Тамара на пенсии с 2010 года, но она продолжает вести активный образ жизни и за последние несколько лет согласилась участвовать в кино и телесъемках. Ей заплатили небольшие суммы, но этого оказалось достаточно, чтобы пенсионные выплаты урезали.

"Другой канал предложил мне сняться в одном эпизоде, так как фактура подходила. Я снялась и получила небольшие деньги. Это были две съемки: одна в 2019 году, вторая – в 2018 году. За одну я получила 800 гривен, а за другую – 500", - цитирует пенсионерку издание "Сегодня".

В конце года ей урезали пенсию сначала на 200 гривен, потом на 400, а потом на 900. Как рассказала пенсионерка, ей в Пенсионном фонде сообщили, что у них есть информация о ее трудоустройстве. Она принесла трудовую книжку, где указано, что она не работает с 2010 года.

Однако в Пенсионном фонде этого оказалось недостаточно и ей пришлось просить акты оказанных услуг у организаторов съемок. Как объяснили в Пенсионном фонде, женщине не урезали пенсию, а отняли индексацию, которую доплачивали в течении двух лет.

"В 2008 году она начала работать, ее характер работы периодический был, но работодатели подали отчет о том, что указанное лицо работает. Она не сообщила нам, и мы это выяснили позже, и перевели ее к работающим пенсионерам", - объяснили В ПФУ.

Как объяснили юристы, пенсионерка должна была уведомить Пенсионный фонд о разовой подработке, чтобы ее не признали трудоустроенной.

"Если пенсионер узнает, что будет где-то участвовать, он обязан за 10 дней уведомить Пенсионный фонд в том, что будут обстоятельства, которые изменяют статус пенсионера. Пенсионный фонд в данном случае правильно поступил", - пояснила адвокат Татьяна Романцова.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа дата, когда пенсионеры получат обещанную "карантинную" тысячу гривен.