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Пенсионера из Чернигова, который из ружья сбил российский истребитель, наградили медалью

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Чернигов, Пятница 19 августа 2022 17:07
Пенсионера из Чернигова, который из ружья сбил российский истребитель, наградили медалью Пенсионер из Чернигова получил медаль за сбитый истребитель (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Валерий Федорович из Чернигова уже давно на пенсии. Когда его родной город в начале марта начали обстреливать, он взялся за оружие, чтобы защитить свою землю. За сбитый российский истребитель его наградили медалью.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

5 марта над Черниговом летали вражеские истребители, которые постоянно обстреливали город. Украинские защитники сбили самолет и одним из тех, кто по нему стрелял - был пенсионер Владимир Федорович.

Услышав гул в небе, он схватился за ружье и начал стрелять. Через несколько секунд самолет упал. Как стало известно позже, украинцы сбили истребитель Су-34.

Как настоящий охотник, Виктор Федорович взял себе трофей на память - осколок от сбитого Су-34.

Во время боев за Чернигов пенсионер помогал бойцам всем, чем мог. А еще спасал местных жителей от обстрелов. В своем подвале он приютил от бомбардировок целую семью.

Виктор Федорович пошел бы на фронт, но увы, возраст уже не позволяет.

За свой героический поступок Виктор Федорович получил награду - медаль "За содействие при охране государственной границы".

Кстати, ранее мы писали о том, что в первые дни войны украинский пилот за 30 часов в воздухе сбил шесть вражеских самолетов.

А еще рассказывали о том, что 20-летний герой-танкист в одиночку "раскрошил" 2 танка и 3 БМП оккупантов.

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