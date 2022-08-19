Пенсіонера з Чернігова, який з рушниці збив російський винищувач, нагородили медаллю

Валерій Федорович з Чернігова вже давно на пенсії. Коли його рідне місто на початку березня почали обстрілювати, він взявся за зброю, щоб захистити свою землю. За збитий російський винищувач його нагородили медаллю.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

5 березня над Черніговом літали ворожі винищувачі, які постійно обстрілювали місто. Українські захисники збили літак і одним з тих, хто по ньому стріляв - був пенсіонер Володимир Федорович.

Почувши гул в небі, він схопився за рушницю і почав стріляти. Через кілька секунд літак впав. Як стало відомо пізніше, українці збили винищувач Су-34.

Як справжній мисливець, Віктор Федорович взяв собі трофей на пам'ять - осколок від збитого Су-34.

Під час боїв за Чернігів пенсіонер допомагав бійцям усім, чим міг. А ще рятував місцевих жителів від обстрілів. У своєму підвалі він прихистив від бомбардувань цілу сім'ю.

Віктор Федорович пішов би на фронт, але на жаль, вік вже не дозволяє.

За свій героїчний вчинок Віктор Федорович отримав нагороду - медаль "За сприяння в охороні державного кордону".