Пеннівайз повертається: дивіться трейлер хорор-серіалу "Воно: Ласкаво просимо в Деррі"

Події серіалу розгортаються у 1962 році - за 27 років до історії, розказаної в першій частині фільму.

Сюжет зосереджується на мешканцях Деррі, які опиняються в епіцентрі нового витка жаху: у місті знову з’являється Пеннівайз - демонічна істота в образі клоуна, що повертається на полювання.

Кадр з серіалу "Воно: Ласкаво просимо в Деррі"

Сюжетна канва серіалу черпає натхнення з інтерлюдій у романі Стівена Кінга, які описують попередні прояви цієї потойбічної сили.

Перший сезон складатиметься з дев’яти епізодів. Чотири з них зняв Андрес Мускетті - режисер обох повнометражних екранізацій "Воно".

Він раніше зазначав, що історія в серіалі розгортатиметься у зворотному хронологічному порядку: перший сезон покаже події 1962 року, другий перенесе глядача в 1935-й, а третій - ще глибше в минуле, до 1908-го.

Кадр з серіалу "Воно: Ласкаво просимо в Деррі"

У ролях - не лише Білл Скарсгард, який повертається до образу Пеннівайза, а й Джован Адепо (відомий за фільмом "Огорожі"), Кріс Чок (з "Коли вони нас побачать"), Тейлор Пейдж ("Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Фоулі") та інші.

Кадр з серіалу "Воно: Ласкаво просимо в Деррі"

Реліз серіалу заплановано на осінь 2025 року в HBO Max.

"Ласкаво просимо до Деррі": дивитись онлайн трейлер серіалу