Потужна магнітна буря накрила Землю: штормитиме майже тиждень. Як захистити здоров’я

Прогноз магнітних бур

5 квітня, субота - очікується потужна магнітна буря з індексом 5, що може викликати сильний вплив на людський організм і магнітне поле Землі.

6 квітня, неділя - буря ослабне до індексу 4, але все ще буде відчутною.

7 квітня, понеділок - ситуація трохи покращиться, з індексом бурі на рівні 3, але вплив на організм може залишитись.

Варто додати, що після короткої передишки Землю знову охопить затяжна та потужна магнітна буря, яка за попередніми прогнозами буде з індексом 6. Її очікують з 8 по 10 квітня.

Усі прогнози фахівців попередні, оскільки діяльність Сонця швидко змінюється, то варто слідкувати за попередженнями та офіційними даними від спостерігачів.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це потужні збурення в магнітному полі Землі, які виникають через сонячну активність. Вони з’являються, коли потоки заряджених частинок від Сонця досягають Землі, викликаючи коливання в її магнітному полі. Вплив таких бур може тривати від кількох годин до кількох днів.

Як магнітна буря впливає на людину?

Магнітні бурі можуть впливати на здоров’я людини, особливо на людей з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та метеозалежними людьми. Основні симптоми впливу бур:

Головні болі та мігрені

Погіршення сну та безсоння

Тривога, дратівливість та слабкість

Тиск на очі та вуха

Зниження фізичної активності та загальна слабкість

Як захистити свій організм під час магнітної бурі?

Під час магнітних бур лікарі дають загальні рекомендації, які допомагають зменшити їх негативний вплив:

Слідкуйте за станом здоров'я. Якщо ви метеозалежні або маєте хронічні захворювання, зверніться до лікаря за рекомендаціями.

Уникайте стресів. У період бурі варто уникати фізичних і емоційних навантажень, щоб зменшити тиск на організм.

Пийте більше води. Зволоження організму під час магнітних бур важливе для підтримки нормального функціонування серцево-судинної системи.

Відпочинок і сон. Забезпечте собі достатній відпочинок і сон, щоб організм зміг адаптуватися до змін у навколишньому середовищі.

Прогулянки на свіжому повітрі. Легкі прогулянки на свіжому повітрі допоможуть стабілізувати тиск і покращити загальний стан організму.