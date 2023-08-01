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Пекельний дрес-код: окупанти в Маріуполі загнали вчителів у середньовіччя

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Маріуполь, Вівторок 01 серпня 2023 17:52
Пекельний дрес-код: окупанти в Маріуполі загнали вчителів у середньовіччя У Маріуполі окупанти вигадали нові правила для вчителів (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Російські загарбники продовжують вигадувати витончені знущання для людей, які опинилися в окупованому Маріуполі. Тепер "нововведення" торкнуться викладачів навчальних закладів, які з 1 вересня будуть змушені навчати дітей за російськими програмами.

Деталі "пекельного дрес-коду" розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

У Маріуполі заборонили жінкам-педагогам, які працюватимуть у школах з 1 вересня 2023 року, використовувати косметику та фарбувати волосся.

"У маріупольських школах з першого вересня запроваджено пекельний дрес-код. Для вчителів-жінок заборонено фарбувати волосся, використовувати косметику (будь-яку), одяг носити тільки похмурого сірого кольору класичного типу. Зачіска коротка, але не "їжак". Для довгого волосся — кінський хвіст, чи гуля", - пише Андрющенко.

Є також правила для чоловіків-педагогів. Їм не можна носити бороду, а на уроки потрібно чисто виголитися та обов'язково - в класичному костюмі з краваткою.

"Привіт, СРСР. Ми так сумували за тобою (насправді — ні). Якщо чесно, це так тригеріт і змушує згадувати... нескінченно довгі тижні покарань за порушення дрес-коду учнем... Але це були 1980-ті. Тепер, 21 століття, але Маріуполь хтось виштовхнув назад у середньовіччі", - додав радник мера.

До речі, ми писали про те, що в Маріуполі з'явився "ринок рабів".

А ще розповідали про те, що у мережі з'явилися хроніки "мертвого" Маріуполя.

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Маріуполь окупанти окупанція