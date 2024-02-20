Педіатр розповіла, чому діти влаштовують істерику перед сном та як цього уникнути

Педіатр Катерина Крутікова розповіла, розповіла, що така проблема може не лише порушити звичний режим дитини, але й вивести дорослих із рівноваги.

Є потенційні причини дитячої істерики перед сном.

Фізіологічні фактори

Біль, дискомфорт або просто виснаження - все це може стати причиною істерик перед сном. Важливо визначити корінь проблеми. Можливо, в дитини з’являються перші ознаки простуди, у неї почали прорізатися зуби або ж вона просто перевтомилася.

Емоційний стрес

Нові ситуації, непередбачені зміни або емоційні переживання можуть викликати істерики у дітей. У такому разі потрібно бути чуйним та уважним до почуттів дитини. Можливо, дитина потребує більше вашої уваги.

Прояв незалежності

Лікар зазначила, що істерики перед сном можуть бути одним із проявів дитячої кризи. Зазвичай криза відбувається у віці 3-5 років та супроводжується бажанням дитини чинити спротив.

Це також може відбуватися і тоді, коли батьки вкладають дитину спати. Тоді з’являються сльози та крики як бажання дитини продемонструвати свою незгоду.

Істерики перед сном нерідко є частиною нормального розвитку дитини. Правильний підхід, заснований на любові та розумінні, може допомогти як дитині, так і батькам пережити цей етап без надмірного стресу. Якщо ж істерики стають систематичними, краще звернутися за порадою до спеціаліста.

У котрій годині вкладати дитину спати

Слід звернути увагу на вік дитини. Ідеальний часовий проміжок для дітей від 3 місяців до 6 років - 18:30 - 21.00. Саме в цей час у малюків починає вироблятися мелатонін - гормон, який допомагає заснути швидко та легко.

Поспостерігайте за дитиною і подивіться, коли вона починає часто позіхати і терти очі - це той самий момент, коли потрібно вкладати її в ліжко.

Якщо пропустити цей проміжок, то наступні дві години буде важко її вкласти. Мелатонін змінить кортизол, малюк почне спочатку бути активним, а потім вередувати.