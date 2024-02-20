Педиатр рассказала, почему дети устраивают истерику перед сном и как этого избежать

Педиатр Екатерина Крутикова рассказала, что такая проблема может не только нарушить привычный режим ребенка, но и вывести взрослых из равновесия.

Есть потенциальные причины детской истерики перед сном.

Физиологические факторы

Боль, дискомфорт или просто истощение - все это может стать причиной истерик перед сном. Важно определить корень проблемы. Возможно, у ребенка появляются первые признаки простуды, у него начали прорезаться зубы или же он просто переутомился.

Эмоциональный стресс

Новые ситуации, непредвиденные изменения или эмоциональные переживания могут вызвать у детей истерики. В таком случае нужно быть чутким и внимательным к чувствам ребенка. Возможно, ребенок нуждается в большем вашем внимании.

Проявление независимости

Врач отметила, что истерики перед сном могут быть одним из проявлений детского кризиса. Обычно кризис происходит в возрасте 3-5 лет и сопровождается желанием ребенка сопротивляться.

Это также может происходить и тогда, когда родители укладывают ребенка спать. Тогда появляются слезы и крики, как желание ребенка продемонстрировать свое несогласие.

Истерики перед сном часто являются частью обычного развития ребенка. Правильный подход, основанный на любви и понимании, может помочь как ребенку, так и родителям пережить этот этап без чрезмерного стресса. Если же истерики становятся систематическими, лучше обратиться за советом к специалисту.

В какое время вкладывать ребенка спать

Следует обратить внимание на возраст ребенка. Идеальный временной промежуток для детей от 3 месяцев до 6 лет - 18:30 - 21.00. Именно в это время у малышей начинает вырабатываться мелатонин - гормон, помогающий заснуть быстро и легко.

Понаблюдайте за ребенком и посмотрите, когда он начинает часто зевать и тереть глаза - это тот самый момент, когда нужно укладывать его в постель.

Если пропустить этот промежуток, то следующие два часа будет трудно уложить. Мелатонин сменит кортизол, малыш начнет сначала быть активным, а затем капризничать.