Педіатр розповіла, чи можна купати дитину під час хвороби
Часто батьки бояться купати дітей, коли ті хворіють. Вони думають, що можуть нашкодити і від цього малюк занедужає ще більше.
Про це розповіла педіатр та дитячий невролог Ірина Платонова в Instagram.
За її словами, дітям не тільки можна, а й потрібно проводити гігієнічні процедури під час недуги.
У педіатрії немає протипоказань до купання дитини, незважаючи ні на які хвороби.
"Чи то в дитини ГРВІ, чи бронхіт, чи отит, чи вітряна віспа, чи хвороба Коксакі, чи епілепсія, бронхіальна астма, дитина після вакцинації тощо - дитину можна купати", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, коли дитина нездужає, у неї періодично піднімається і знижується температура тіла. Піт, що залишається на тілі малюка, може викликати дерматит, пітницю, свербіж та дискомфорт.
Зазвичай батьки думають, що це алергія, але насправді потрібно просто викупати дитину.
Лікар каже, якщо є підвищення температури, то варто дати жарознижуючі ліки, почекати, поки спаде температура та йти в душ.
Як знизити температуру у дитини
Як пише doc.ua, батькам необхідно слідкувати, щоб дитина:
- Пив багато рідини. Якщо у дитини жар, важливо підтримувати її гідратацію, даючи їй пити багато прохолодної води. Немовлятам слід давати багато рідини, такої як грудне молоко чи суміш. Старшим дітям: теплий несолодкий фруктовий чай, молоко, мед, відвари трав, мінеральну воду та компоти;
- Підтримувати нормальну температуру тіла. Потрібно накрити дитину легким простирадлом. Проте вони все одно мають бути одягнені відповідно до навколишнього оточення;
- Робіти обтирання. Обтирання при високій температурі - досить популярний метод, що знижує температуру тіла у дітей та дорослих. Губку або рушник занурюють у холодну воду, частково віджимають і кладуть або протирають поверхню тіла;
- Приймайте вітамін С. Прийом їжі, багатої на вітамін С, знижує окисний стрес і підвищує імунітет.
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