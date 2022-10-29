Педиатр рассказала, можно ли купать ребенка во время болезни

Часто родители боятся купать детей, когда они болеют. Они думают, что могут навредить и от этого малыш заболевает еще больше.

Об этом рассказала педиатр и детский невролог Ирина Платонова в Instagram .

По ее словам, детям не только можно, но и нужно проводить гигиенические процедуры во время болезни.

У педиатрии нет противопоказаний к купанию ребенка, несмотря ни на какие болезни.

"У ребенка ОРВИ, бронхит, отит, ветряная оспа, болезнь Коксаки, эпилепсия, бронхиальная астма, ребенок после вакцинации и т.д. - ребенка можно купать", - говорится в сообщении.

В частности, когда ребенок нездоров, у него периодически поднимается и снижается температура тела. Пот, остающийся на теле малыша, может вызвать дерматит, потницу, зуд и дискомфорт.

Обычно родители думают, что это аллергия, но действительно нужно просто выкупать ребенка.

Врач говорит, если есть повышение температуры, то следует дать жаропонижающее лекарство, подождать, пока спадет температура и идти в душ.

Как снизить температуру у ребенка

Как пишет doc.ua, родителям необходимо следить, чтобы ребенок: