Педиатр рассказала, можно ли купать ребенка во время болезни
Часто родители боятся купать детей, когда они болеют. Они думают, что могут навредить и от этого малыш заболевает еще больше.
Об этом рассказала педиатр и детский невролог Ирина Платонова в Instagram.
По ее словам, детям не только можно, но и нужно проводить гигиенические процедуры во время болезни.
У педиатрии нет противопоказаний к купанию ребенка, несмотря ни на какие болезни.
"У ребенка ОРВИ, бронхит, отит, ветряная оспа, болезнь Коксаки, эпилепсия, бронхиальная астма, ребенок после вакцинации и т.д. - ребенка можно купать", - говорится в сообщении.
В частности, когда ребенок нездоров, у него периодически поднимается и снижается температура тела. Пот, остающийся на теле малыша, может вызвать дерматит, потницу, зуд и дискомфорт.
Обычно родители думают, что это аллергия, но действительно нужно просто выкупать ребенка.
Врач говорит, если есть повышение температуры, то следует дать жаропонижающее лекарство, подождать, пока спадет температура и идти в душ.
Как снизить температуру у ребенка
Как пишет doc.ua, родителям необходимо следить, чтобы ребенок:
- Пил много жидкости. Если у ребенка жар, важно поддерживать его гидратацию, давая ему пить много прохладной воды. Младенцам следует давать много жидкости, такой как грудное молоко или смесь. Старшим детям: теплый несладкий фруктовый чай, молоко, мед, отвары трав, минеральная вода и компоты;
- Поддерживать нормальную температуру тела. Нужно накрыть ребенка легкой простыней. Однако они все равно должны быть одеты в соответствии с окружающей обстановкой;
- Делать обтирание. Обтирание при высокой температуре - довольно популярный метод, снижающий температуру тела у детей и взрослых. Губку или полотенце погружают в холодную воду, частично отжимают и кладут или протирают поверхность тела;
- Принимайте витамин С. Прием пищи, богатой витамином С, снижает окислительный стресс и повышает иммунитет.
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