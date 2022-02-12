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Как нужно кормить больного ребенка: Комаровский озвучил главные правила для родителей

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Суббота 12 февраля 2022 13:02
Как нужно кормить больного ребенка: Комаровский озвучил главные правила для родителей Фото: Доктор Комаровский рассказал о питании больного ребенка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Настевич

Доктор Комаровский дал ответ на вопрос, который волнует очень многих родителей - нужно ли кормить ребенка во время болезни и если нужно, то чем.

На своей странице в Instagram педиатр озвучил главные правила, как кормить заболевшего малыша.

Правила кормления заболевшего ребенка:

1. Внедрять в практику помощи лозунг "Некормление - мать лечения".

2. Руководствоваться прежде всего аппетитом: плохой аппетит - не стимулировать, хороший - сдерживать, о еде не вспоминать, насильно не кормить.

3. При наличии аппетита кормить чаще, но давать меньше.

4. Избегать экспериментов - новых продуктов не использовать.

5. Отдавать предпочтение легкоусвояемой, нежирной, теплой, жидкой пище.

Как нужно кормить больного ребенка: Комаровский озвучил главные правила для родителей

Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, Комаровский "разнес" популярное средство для лечения болезней.

Ранее Евгений Комаровский назвал самое опасное средство при температуре у детей.

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Доктор Комаровский
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