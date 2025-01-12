Педіатр назвала досить поширену проблему, яка виникає дітей

Врослі нігті - це досить поширена проблема серед дітей, навіть у немовлят. Лікар розповіла, як допомогти дитині при такому стані, щоб не розвинулась інфекція.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Нігті повинні рости поверх шкіри, але інколи вони вростають у шкіру на кутах чи з боків.
Нігті у малюків м’які та швидко ростуть, часто взаємодіють з взуттям чи шкарпетками, що може призводити до такої проблеми.
За словами лікаря, вростання нігтя може бути спадковим або розвинутись, якщо обрізати його занадто коротко.
Симптоми врослого нігтя включають:
Важливо, якщо є гній та інші симптоми інфекції, то зверніться до лікаря.
Якщо є інфекція, то без лікаря не обійтися. Однак, якщо її немає, то ось що можна зробити:
Коли ніготь відросте, то обрізати його потрібно прямо, не заокруглюючи кути.
Потрібно уникати носіння тісного взуття та шкарпеток, регулярно підстригати нігті кожні 1-2 тижні.
Використовуйте спеціальні інструменти для підстригання нігтів - машинки чи кусачки. Обрізайте нігті прямо, не підстригаючи їх занадто близько до шкіри.
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