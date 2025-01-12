Педиатр назвала довольно распространенную проблему, которая возникает у детей

Вросшие ногти - это довольно распространенная проблема среди детей, даже у младенцев. Врач рассказала, как помочь ребенку при таком состоянии, чтобы не развилась инфекция.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Ногти должны расти поверх кожи, но иногда они врастают в кожу на углах или по бокам.
Ногти у малышей мягкие и быстро растут, часто взаимодействуют с обувью или носками, что может приводить к такой проблеме.
По словам врача, врастание ногтя может быть наследственным или развиться, если обрезать его слишком коротко.
Симптомы вросшего ногтя включают:
Важно, если есть гной и другие симптомы инфекции, то обратитесь к врачу.
Если есть инфекция, то без врача не обойтись. Однако, если ее нет, то вот что можно сделать:
Когда ноготь отрастет, то обрезать его нужно прямо, не закругляя углы.
Нужно избегать ношения тесной обуви и носков, регулярно подстригать ногти каждые 1-2 недели.
Используйте специальные инструменты для стрижки ногтей - машинки или кусачки. Обрезайте ногти прямо, не подстригая их слишком близко к коже.
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