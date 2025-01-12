Педиатр назвала довольно распространенную проблему, которая возникает у детей

Почему возникает врастание ногтя

Ногти должны расти поверх кожи, но иногда они врастают в кожу на углах или по бокам.

Ногти у малышей мягкие и быстро растут, часто взаимодействуют с обувью или носками, что может приводить к такой проблеме.

По словам врача, врастание ногтя может быть наследственным или развиться, если обрезать его слишком коротко.

Симптомы вросшего ногтя включают:

покраснение, отек, чувствительность при прикосновении

выделения (гной) - признак инфекции

младенцы могут тянуть за палец, плакать при прикосновении

старшие дети могут жаловаться на боль при ходьбе, хромать или отказываться от ношения обуви

Важно, если есть гной и другие симптомы инфекции, то обратитесь к врачу.

Что делать

Если есть инфекция, то без врача не обойтись. Однако, если ее нет, то вот что можно сделать:

теплые ванночки для ног (10-20 минут в теплой воде с мылом)

легкий массаж после ванночки для размягчения ногтя для размягчения ногтя

крем с антибиотиками для предотвращения инфекции

держать место в чистоте и сухости, носить свободную обувь

Когда ноготь отрастет, то обрезать его нужно прямо, не закругляя углы.

Профилактика врастания ногтей

Нужно избегать ношения тесной обуви и носков, регулярно подстригать ногти каждые 1-2 недели.

Используйте специальные инструменты для стрижки ногтей - машинки или кусачки. Обрезайте ногти прямо, не подстригая их слишком близко к коже.